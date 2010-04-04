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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Ганновер-96
Гамбург - Ганновер-96: обзор матча 04 апреля 2010
Гамбург
04.04.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Ганновер-96
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Ганновер-96
Желтая карточка
З. Роберто
Желтая карточка
Й. Матейсен
Замена
Я. Дюрица
️️️️
К. Рауш
Желтая карточка
Д. Яролим
Замена
А. Брюггинк
️️️️
М. Шмидебах
Замена
Р. Теше
️️️️
Т. Ринкон
Замена
П. Троховски
️️️️
Т. Торун
Замена
С. Шахед
️️️️
Л. Андреасен
Вторая желтая
И. Штайнер
Желтая карточка
И. Штайнер
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Р. ван Нистелрой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Сорен Бертрам
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
3-4-1-2
1
Рост
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
11
Питройпа
14
Яролим
12
Зе Роберто
8
Ринкон
8
Торун
9
ван Нистелрой
33
Берг
4-4-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
5
Эггиманн
19
Шульц
5
Хагги
2
Андреасен
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
11
Конан
24
Штайнер
8
Торун
15
Троховски
15
Троховски
8
Торун
8
Ринкон
8
Теше
8
Теше
8
Ринкон
9
ван Нистелрой
34
Герреро
34
Герреро
9
ван Нистелрой
34
Рауш
4
Дюрица
4
Дюрица
34
Рауш
2
Андреасен
23
Шахед
23
Шахед
2
Андреасен
24
Шмидебах
17
Брюггинк
17
Брюггинк
24
Шмидебах
Остались в запасе
Гамбург
Ганновер-96
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
7
Сорен Бертрам
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
Главный тренер
Мерлин Польцин
19
Вальдет Рама
ЦФ
0
Уве Господарек
ВР
9
Майк Ханке
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
7
Сорен Бертрам
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
Остались в запасе
19
Вальдет Рама
ЦФ
0
Уве Господарек
ВР
9
Майк Ханке
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Гамбург - Ганновер-96
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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