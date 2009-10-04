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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Гамбург
Герта - Гамбург: обзор матча 04 октября 2009
Герта
04.10.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Гамбург
9'
А. Фридрих
24'
Кака (АГ)
38'
Д. Яролим
40'
З. Роберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Гамбург
Замена
М. Таварес
️️️️
Э. Элиа
Замена
Д. Питройпа
️️️️
М. Берг
Желтая карточка
П. Эберт
Замена
В. Домовчийски
️️️️
Раффаэл
Замена
П. Троховски
️️️️
М. Петрич
Замена
Сезар
️️️️
М. Нику
ГОЛ! 1:3!
З. Роберто
ГОЛ! 1:2!
Д. Яролим
Замена
С. Бурхерт
️️️️
Т. Окс
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Кака
Желтая карточка
А. Фридрих
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Фридрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Тимо Окс
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Зе Роберто
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
0
Сезар
ЛП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
10
Ромео Кастелен
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
4-4-2
22
Окс
3
Фридрих
4
Кака
39
Пейчинович
5
фон Берген
20
Эберт
8
Дардаи
20
Качар
8
Нику
11
Раффаэл
20
Рамос
4-3-1-2
1
Рост
55
Демель
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
12
Зе Роберто
14
Яролим
11
Элиа
8
Торун
33
Петрич
33
Берг
22
Окс
30
Бурхерт
30
Бурхерт
22
Окс
8
Нику
0
Сезар
0
Сезар
8
Нику
11
Раффаэл
19
Домовчийски
19
Домовчийски
11
Раффаэл
11
Элиа
25
Таварес
25
Таварес
11
Элиа
33
Берг
11
Питройпа
11
Питройпа
33
Берг
33
Петрич
15
Троховски
15
Троховски
33
Петрич
Остались в запасе
Герта
Гамбург
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
10
Ромео Кастелен
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Остались в запасе
10
Ромео Кастелен
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Герта - Гамбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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