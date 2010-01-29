Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вольфсбург
Гамбург - Вольфсбург: обзор матча 29 января 2010
Гамбург
29.01.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
90+2'
П. Троховски
34'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вольфсбург
ГОЛ! 1:1!
П. Троховски
+2
Замена
А. Дежага
️️️️
З. Мисимович
Желтая карточка
М. Хасебе
Замена
Д. Питройпа
️️️️
М. Берг
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. Боатенг
Замена
П. Троховски
️️️️
Д. Яролим
Желтая карточка
Д. Розегнал
Желтая карточка
К. Гентнер
Желтая карточка
М. Янсен
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Ритер
Желтая карточка
М. Берг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Эльеро Элиа
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
4-4-2
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
14
Розегнал
17
Боатенг
7
Янсен
14
Яролим
8
Ринкон
11
Элиа
33
Берг
33
Петрич
3-3-1-1-2
12
Ленц
20
Хасебе
39
Мадлунг
15
Барцальи
27
Ритер
7
Жозуэ
4
Шефер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
17
Боатенг
55
Демель
55
Демель
17
Боатенг
33
Берг
11
Питройпа
11
Питройпа
33
Берг
14
Яролим
15
Троховски
15
Троховски
14
Яролим
8
Мисимович
21
Дежага
21
Дежага
8
Мисимович
Остались в запасе
Гамбург
Вольфсбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Марвин Хитц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Статистика матча Гамбург - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Гамбург
Вольфсбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+