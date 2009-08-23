Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Гамбург
Вольфсбург - Гамбург: обзор матча 23 августа 2009
Вольфсбург
23.08.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 4
Завершен
Гамбург
52'
З. Мисимович
56'
О. Мартинс
3'
Х. Паоло Герреро
7'
Э. Элиа
75'
М. Петрич
90'
Р. Кастелен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гамбург
Замена
Р. Теше
️️️️
Э. Элиа
ГОЛ! 2:4!
Р. Кастелен
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
Графите
Замена
М. Берг
️️️️
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 2:3!
М. Петрич
Желтая карточка
К. Гентнер
Замена
Р. Кастелен
️️️️
П. Троховски
ГОЛ! 2:2!
О. Мартинс
ГОЛ! 1:2!
З. Мисимович
Замена
О. Мартинс
️️️️
К. Зиани
Желтая карточка
З. Мисимович
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Я. Шимунек
Желтая карточка
Жозуэ
Желтая карточка
Д. Боатенг
20'
Желтая карточка
Й. Матейсен
ГОЛ! 0:2!
Э. Элиа
ГОЛ! 0:1!
Х. Паоло Герреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
15
Карим Зиани
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
10
Ромео Кастелен
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
4
Шефер
15
Барцальи
2
Шимунек
27
Ритер
7
Жозуэ
15
Зиани
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
4-4-2
1
Рост
14
Розегнал
3
Аого
17
Боатенг
4
Матейсен
11
Элиа
14
Яролим
12
Зе Роберто
15
Троховски
33
Петрич
34
Герреро
2
Шимунек
39
Мадлунг
39
Мадлунг
2
Шимунек
4
Гентнер
21
Дежага
21
Дежага
4
Гентнер
15
Зиани
9
Мартинс
9
Мартинс
15
Зиани
15
Троховски
10
Кастелен
10
Кастелен
15
Троховски
11
Элиа
8
Теше
8
Теше
11
Элиа
34
Герреро
33
Берг
33
Берг
34
Герреро
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
12
Андре Ленц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Гамбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+