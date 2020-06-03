Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниэл Кандеяш - статистика

Завершил карьеру
25 февраля 1988 (38)
#21 | Нападающий
177 см | 77 кг
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аланьяспор
27
1
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
5 : 1
03.06.2023
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 3
30.05.2023
Касымпаша
1' - 82'
49'
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
0 : 4
20.05.2023
Аланьяспор
1' - 69'
42'
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
0 : 3
16.05.2023
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Адана Демирспор
4 : 2
06.05.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.04.2023
Умраниеспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
1 : 3
19.03.2023
Фенербахче
1' - 81'
Турция. Суперлига, 25 тур
Анкарагюджю
2 : 0
12.03.2023
Аланьяспор
45' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Аланьяспор
1 : 0
03.03.2023
Истанбул Башакшехир
88' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбулспор
2 : 1
05.02.2023
Аланьяспор
68' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Аланьяспор
0 : 3
31.01.2023
Сивасспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
3 : 0
27.01.2023
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
2 : 2
22.01.2023
Карагюмрюк
66' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
5 : 0
09.01.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
4 : 1
04.01.2023
Аланьяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
3 : 1
28.12.2022
Кайсериспор
1' - 84'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
2 : 2
25.12.2022
Аланьяспор
59' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
0 : 0
11.11.2022
Адана Демирспор
60' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Умраниеспор
3 : 1
04.11.2022
Аланьяспор
56' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
2 : 2
23.10.2022
Аланьяспор
1' - 46'
18'
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
3 : 2
14.10.2022
Антальяспор
1' - 77'
44'
Турция. Суперлига, 9 тур
Хатайспор
1 : 0
09.10.2022
Аланьяспор
1' - 54'
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
1 : 1
02.10.2022
Гиресунспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Фенербахче
5 : 0
18.09.2022
Аланьяспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 6 тур
Аланьяспор
2 : 1
09.09.2022
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
03.09.2022
Аланьяспор
57' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
0 : 1
27.08.2022
Истанбулспор
1' - 90'
86'
86'
67'
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
1 : 1
22.08.2022
Аланьяспор
1' - 59'
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
3 : 3
14.08.2022
Бешикташ
1' - 90'
90'
64'
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
2 : 4
07.08.2022
Аланьяспор
1' - 81'
70'
45'
Главные новости
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
7
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
6
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
7
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+