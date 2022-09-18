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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Аланьяспор
Фенербахче - Аланьяспор: обзор матча 18 сентября 2022
Фенербахче
18.09.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
5 : 0
Завершен
Аланьяспор
5'
Д. Росси
17'
Г. Энрике
45+4'
М. Креспо
70'
Э. Валенсия
76'
И. Кахведжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Аланьяспор
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Валенсия
86'
85'
Замена
А. Лусамба
️️️️
Д. Кандеяш
85'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Караджа
84'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
А. Хассан
Замена
А. Гюлер
️️️️
Ж. Педро
81'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Креспо
81'
ГОЛ! 5:0!
И. Кахведжи
Пас отдал
Э. Валенсия
76'
71'
Желтая карточка
Ф. Аксой
ГОЛ! 4:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
Линкольн
70'
Замена
Линкольн
️️️️
Д. Росси
66'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Э. Мор
66'
63'
Замена
У. Таргаллин
️️️️
Э. Бекироглу
ГОЛ! 3:0!
М. Креспо
45'
+4
Пенальти не реализован!
Ж. Педро
45'
+3
31'
Желтая карточка
Э. Бекироглу
ГОЛ! 2:0!
Г. Энрике
Пас отдал
В. Арао
17'
16'
Замена
О. Айдын
️️️️
З. Ферхат
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
88
Юсуф Эздемир
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Баиндыр
7
Алиоски
41
Салаи
13
Энрике
15
Арао
24
Кадиоглу
19
Креспо
9
Росси
7
Мор
9
Жоао Педро
13
Валенсия
3-1-2-1-3
31
Рунарссон
20
Аксой
23
Байир
29
Балковец
8
Фер
8
Ферхат
10
Бекироглу
13
Перейра
19
Хассан
7
Караджа
21
Кандеяш
7
Мор
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Мор
19
Креспо
8
Яндас
8
Яндас
19
Креспо
9
Жоао Педро
15
Гюлер
15
Гюлер
9
Жоао Педро
9
Росси
18
Линкольн
18
Линкольн
9
Росси
13
Валенсия
44
Батшуайи
44
Батшуайи
13
Валенсия
10
Бекироглу
28
Таргаллин
28
Таргаллин
10
Бекироглу
21
Кандеяш
11
Лусамба
11
Лусамба
21
Кандеяш
8
Ферхат
70
Айдын
70
Айдын
8
Ферхат
7
Караджа
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
19
Хассан
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
19
Хассан
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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