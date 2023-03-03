Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 03 марта 2023
Аланьяспор
03.03.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
54'
Э. Бекироглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
Р. Рунарссон
90'
+3
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Ф. Аксой
88'
82'
Замена
П. Шиш
️️️️
Л. Лима
82'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Б. Озкан
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Ю. Эздемир
82'
Замена
З. Ферхат
️️️️
И. Кавалейру
81'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
А. Хассан
81'
74'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Замена
А. Лусамба
️️️️
Э. Бекироглу
74'
Красная карточка
Л. Фер
69'
59'
Желтая карточка
Л. Лима
59'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Э. Карцев
58'
Замена
А. Янузай
️️️️
С. Гюрлер
58'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
С. Окака-Чука
ГОЛ! 1:0!
Э. Бекироглу
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Патрик Шиш
ПВ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Рунарссон
23
Байир
3
Феддаль
20
Аксой
8
Фер
88
Эздемир
20
Гюнеш
10
Бекироглу
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
19
Хассан
4-1-4-1
1
Бабакан
3
Дуарте
5
Туба
6
Лима
42
Саинер
36
Карцев
7
Гюрлер
19
Озкан
9
Тюрук
6
Билья
77
Окака-Чука
88
Эздемир
29
Балковец
29
Балковец
88
Эздемир
10
Бекироглу
11
Лусамба
11
Лусамба
10
Бекироглу
8
Иван Кавалейру
8
Ферхат
8
Ферхат
8
Иван Кавалейру
19
Хассан
9
Кулурис
9
Кулурис
19
Хассан
20
Аксой
21
Кандеяш
21
Кандеяш
20
Аксой
36
Карцев
9
Алексич
9
Алексич
36
Карцев
7
Гюрлер
24
Янузай
24
Янузай
7
Гюрлер
6
Лима
21
Шиш
21
Шиш
6
Лима
77
Окака-Чука
25
Фигейредо
25
Фигейредо
77
Окака-Чука
19
Озкан
19
Кени
19
Кени
19
Озкан
Остались в запасе
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
99
Юсуф Карагез
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
70
Огуз Айдын
ЛВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
70
Огуз Айдын
ЛВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+