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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Аланьяспор
Хатайспор - Аланьяспор: обзор матча 09 октября 2022
Хатайспор
09.10.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
72'
Б. Оксюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Аланьяспор
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
88'
Замена
З. Луиш
️️️️
А. Эль-Кааби
86'
Замена
М. Чагыран
️️️️
Р. Абид
86'
Замена
С. Адекугбе
️️️️
С. Лобжанидзе
86'
82'
Желтая карточка
Ю. Балковец
81'
Желтая карточка
Э. Караджа
78'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
У. Гюнеш
77'
Замена
Х. Рассул
️️️️
Ф. Аксой
ГОЛ! 1:0!
Б. Оксюз
Пас отдал
К. Варга
72'
Замена
К. Варга
️️️️
Б. Йылдырым
69'
65'
Замена
А. Лусамба
️️️️
Э. Бекироглу
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
К. Алиджи
59'
54'
Замена
О. Айдын
️️️️
Д. Кандеяш
Желтая карточка
М. Буджемаа
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
26
Кан Канак
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
7
Кевин Варга
ЛВ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
3-2-3-2
1
Кардешлер
53
Оксюз
22
Враньеш
22
Алиджи
8
Буджемаа
4
Эргюн
26
Канак
12
Лобжанидзе
14
Абид
91
Йылдырым
9
Эль-Кааби
3-1-2-1-3
31
Рунарссон
23
Байир
20
Аксой
29
Балковец
8
Думбия
10
Бекироглу
20
Гюнеш
13
Перейра
21
Кандеяш
7
Караджа
19
Хассан
12
Лобжанидзе
3
Адекугбе
3
Адекугбе
12
Лобжанидзе
22
Алиджи
22
Черекчи
22
Черекчи
22
Алиджи
14
Абид
6
Чагыран
6
Чагыран
14
Абид
91
Йылдырым
7
Варга
7
Варга
91
Йылдырым
9
Эль-Кааби
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
9
Эль-Кааби
20
Аксой
5
Рассул
5
Рассул
20
Аксой
10
Бекироглу
11
Лусамба
11
Лусамба
10
Бекироглу
21
Кандеяш
70
Айдын
70
Айдын
21
Кандеяш
20
Гюнеш
18
Дьедиу
18
Дьедиу
20
Гюнеш
Остались в запасе
Хатайспор
Аланьяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
77
Садик Бас
ПВ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Хатайспор - Аланьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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