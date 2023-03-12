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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Аланьяспор
Анкарагюджю - Аланьяспор: обзор матча 12 марта 2023
Анкарагюджю
12.03.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Аланьяспор
18'
А. Соу
76'
Милсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Аланьяспор
ГОЛ! 2:0!
Милсон
76'
46'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
Э. Бекироглу
45'
+2
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Ф. Аксой
43'
Желтая карточка
А. Хассан
Желтая карточка
Э. Килинк
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Соу
Пас отдал
Г. Жахид
18'
Желтая карточка
Милсон
9'
1'
Желтая карточка
Ю. Эздемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Аккан
70
Кициу
33
Али Калдырым
26
Радакович
14
Антальялы
25
Диак
6
Канкая
11
Жахид
7
Милсон
9
Соу
11
Килинк
3-1-3-1-2
31
Рунарссон
20
Аксой
23
Байир
3
Феддаль
88
Эздемир
11
Лусамба
20
Гюнеш
10
Бекироглу
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
19
Хассан
20
Аксой
21
Кандеяш
21
Кандеяш
20
Аксой
10
Бекироглу
9
Кулурис
9
Кулурис
10
Бекироглу
Остались в запасе
Анкарагюджю
Аланьяспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Зинедин Ферхат
ПП
70
Огуз Айдын
ЛВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Зинедин Ферхат
ПП
70
Огуз Айдын
ЛВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Анкарагюджю - Аланьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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