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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Фенербахче
Аланьяспор - Фенербахче: обзор матча 19 марта 2023
Аланьяспор
19.03.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Фенербахче
4'
Э. Кулурис
65'
Э. Валенсия (П)
85'
Э. Валенсия (П)
90+2'
Э. Мор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Фенербахче
Желтая карточка
Ю. Эздемир
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Э. Мор
Пас отдал
Г. Энрике
Замена
А. Хассан
️️️️
Э. Кулурис
89'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Валенсия
82'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Замена
О. Айдын
️️️️
И. Кавалейру
81'
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Кандеяш
81'
78'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Кинг
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Валенсия
Замена
З. Ферхат
️️️️
Э. Бекироглу
64'
46'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Ж. Педро
46'
Замена
М. Зайц
️️️️
В. Арао
46'
Замена
Э. Мор
️️️️
И. Кахведжи
Желтая карточка
Ф. Байир
45'
+8
19'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
17'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Д. Остерволде
ГОЛ! 1:0!
Э. Кулурис
Пас отдал
И. Кавалейру
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
37
Мерт Юсуф Торлак
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
2-1-3-1-3
31
Рунарссон
23
Байир
5
Рассул
88
Эздемир
11
Лусамба
20
Гюнеш
10
Бекироглу
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
21
Кандеяш
9
Кулурис
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
24
Остерволде
4
Акайдын
13
Энрике
15
Арао
17
Кахведжи
5
Юкшек
24
Кадиоглу
9
Росси
13
Валенсия
9
Жоао Педро
10
Бекироглу
8
Ферхат
8
Ферхат
10
Бекироглу
8
Иван Кавалейру
70
Айдын
70
Айдын
8
Иван Кавалейру
21
Кандеяш
13
Перейра
13
Перейра
21
Кандеяш
9
Кулурис
19
Хассан
19
Хассан
9
Кулурис
24
Остерволде
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
24
Остерволде
15
Арао
8
Зайц
8
Зайц
15
Арао
17
Кахведжи
7
Мор
7
Мор
17
Кахведжи
9
Жоао Педро
7
Кинг
7
Кинг
9
Жоао Педро
Кинг
19
Дурсун
19
Дурсун
Кинг
Остались в запасе
Аланьяспор
Фенербахче
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
37
Мерт Юсуф Торлак
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
37
Мерт Юсуф Торлак
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аланьяспор - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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