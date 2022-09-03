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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор: обзор матча 03 сентября 2022
Истанбул Башакшехир
03.09.2022, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Аланьяспор
23'
С. Гюрлер
85'
Ф. Кени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
90'
+3
Желтая карточка
П. Перейра
Замена
П. Шиш
️️️️
М. Шуиар
86'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кени
Пас отдал
Б. Траоре
85'
Замена
Ф. Кени
️️️️
С. Гюрлер
75'
Замена
Б. Траоре
️️️️
С. Окака-Чука
75'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
72'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Ж. Кайсара
70'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
70'
65'
Желтая карточка
Л. Фер
57'
Замена
И. Думбия
️️️️
Ф. Аксой
57'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Э. Бекироглу
57'
Замена
У. Таргаллин
️️️️
В. Эдуарду
45'
+1
Желтая карточка
У. Гюнеш
ГОЛ! 1:0!
С. Гюрлер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Идрисса Думбия
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бабакан
80
Кайсара
6
Лима
55
Ндайшими
21
Текдемир
3
Дуарте
7
Гюрлер
19
Озкан
6
Билья
8
Шуиар
77
Окака-Чука
3-1-3-2-1
31
Рунарссон
23
Байир
29
Балковец
20
Аксой
8
Фер
8
Ферхат
10
Бекироглу
20
Гюнеш
13
Перейра
70
Айдын
9
Эдуарду
80
Кайсара
42
Саинер
42
Саинер
80
Кайсара
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
77
Окака-Чука
11
Траоре
11
Траоре
77
Окака-Чука
8
Шуиар
21
Шиш
21
Шиш
8
Шуиар
7
Гюрлер
19
Кени
19
Кени
7
Гюрлер
9
Эдуарду
28
Таргаллин
28
Таргаллин
9
Эдуарду
20
Аксой
8
Думбия
8
Думбия
20
Аксой
10
Бекироглу
21
Кандеяш
21
Кандеяш
10
Бекироглу
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
99
Юсуф Карагез
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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