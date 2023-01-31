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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Сивасспор
Аланьяспор - Сивасспор: обзор матча 31 января 2023
Аланьяспор
31.01.2023, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Сивасспор
32'
М. Ятабаре
45+2'
М. Ятабаре
50'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Сивасспор
90'
+5
Желтая карточка
И. Кофи
85'
Замена
З. Эрдал
️️️️
М. Градель
76'
Желтая карточка
Р. Ялчин
74'
Замена
С. Саис
️️️️
Э. Йесилюрт
74'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Х. Арслан
Замена
А. Лусамба
️️️️
И. Думбия
69'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
З. Ферхат
69'
62'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
М. Ятабаре
Замена
Ю. Эздемир
️️️️
П. Перейра
56'
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Х. Рассул
56'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Бекироглу
56'
Желтая карточка
И. Думбия
55'
Желтая карточка
Х. Рассул
52'
50'
ГОЛ! 0:3!
М. Градель
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Ятабаре
Пас отдал
У. Чифтци
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Лерой Фер
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
88
Юсуф Эздемир
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
2-2-3-1-2
31
Рунарссон
29
Балковец
5
Рассул
8
Думбия
8
Фер
10
Бекироглу
20
Гюнеш
8
Ферхат
13
Перейра
7
Караджа
19
Хассан
4-4-2
35
Вурал
23
Окюмюш
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
8
Харисис
5
Кофи
10
Градель
37
Арслан
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
5
Рассул
20
Аксой
20
Аксой
5
Рассул
13
Перейра
88
Эздемир
88
Эздемир
13
Перейра
8
Думбия
11
Лусамба
11
Лусамба
8
Думбия
10
Бекироглу
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
10
Бекироглу
8
Ферхат
21
Кандеяш
21
Кандеяш
8
Ферхат
10
Градель
58
Эрдал
58
Эрдал
10
Градель
37
Арслан
6
Ялчин
6
Ялчин
37
Арслан
17
Йесилюрт
14
Саис
14
Саис
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
9
Кайседо
9
Кайседо
9
Ятабаре
Остались в запасе
Аланьяспор
Сивасспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Аланьяспор - Сивасспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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