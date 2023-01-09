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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Трабзонспор
Аланьяспор - Трабзонспор: обзор матча 09 января 2023
Аланьяспор
09.01.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
5 : 0
Завершен
Трабзонспор
14'
Э. Караджа
36'
А. Хассан
45+7'
А. Хассан
75'
В. Эдуарду
78'
Ю. Эздемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Трабзонспор
86'
Желтая карточка
Э. Эльмали
Желтая карточка
В. Эдуарду
86'
82'
Замена
Э. Барди
️️️️
Т. Бакасетас
ГОЛ! 5:0!
Ю. Эздемир
Пас отдал
У. Гюнеш
78'
ГОЛ! 4:0!
В. Эдуарду
75'
Замена
Л. Фер
️️️️
Э. Караджа
74'
69'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
68'
Замена
М. Лахтими
️️️️
Н. Унювар
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Бекироглу
66'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
А. Хассан
66'
63'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
А. Омюр
46'
Замена
М. Бартра
️️️️
В. Уго
46'
Замена
Джанини
️️️️
У. Бозок
ГОЛ! 3:0!
А. Хассан
Пас отдал
Э. Бекироглу
45'
+7
36'
Желтая карточка
В. Уго
ГОЛ! 2:0!
А. Хассан
36'
Замена
Ю. Эздемир
️️️️
П. Перейра
32'
ГОЛ! 1:0!
Э. Караджа
Пас отдал
А. Лусамба
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Иван Кавалейру
ПВ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
21
Джанини
ЦФ
3-4-1-2
31
Рунарссон
20
Аксой
29
Балковец
23
Байир
10
Бекироглу
20
Гюнеш
11
Лусамба
8
Ферхат
13
Перейра
7
Караджа
19
Хассан
3-1-2-3-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
14
Уго
17
Эльмали
5
Гбамен
33
Омюр
6
Сиопис
7
Трезеге
9
Бакасетас
37
Унювар
17
Бозок
7
Караджа
8
Фер
8
Фер
7
Караджа
13
Перейра
88
Эздемир
88
Эздемир
13
Перейра
10
Бекироглу
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
10
Бекироглу
19
Хассан
9
Эдуарду
9
Эдуарду
19
Хассан
14
Уго
5
Бартра
5
Бартра
14
Уго
9
Бакасетас
10
Барди
10
Барди
9
Бакасетас
33
Омюр
97
Языджи
97
Языджи
33
Омюр
37
Унювар
80
Лахтими
80
Лахтими
37
Унювар
17
Бозок
21
Джанини
21
Джанини
17
Бозок
Остались в запасе
Аланьяспор
Трабзонспор
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Аланьяспор - Трабзонспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
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