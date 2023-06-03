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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Аланьяспор
Трабзонспор - Аланьяспор: обзор матча 03 июня 2023
Трабзонспор
03.06.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
5 : 1
Завершен
Аланьяспор
18'
Трезеге
24'
М. Гамшик (П)
32'
Т. Бакасетас
35'
Й. Стригер Ларсен
58'
У. Бозок
14'
У. Гюнеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Аланьяспор
Замена
Д. Токез
️️️️
Э. Вишча
82'
Замена
С. Асан
️️️️
Й. Стригер Ларсен
82'
Замена
А. Омюр
️️️️
М. Гамшик
62'
Замена
М. Лахтими
️️️️
Трезеге
62'
59'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
Э. Ярдимчи
ГОЛ! 5:1!
У. Бозок
58'
58'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
К. Эрджияс
Замена
Э. Барди
️️️️
Т. Бакасетас
49'
46'
Замена
У. Акдаг
️️️️
У. Гюнеш
ГОЛ! 4:1!
Й. Стригер Ларсен
35'
ГОЛ! 3:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
М. Гамшик
32'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Гамшик
24'
23'
Красная карточка
Ф. Аксой
ГОЛ! 1:1!
Трезеге
Пас отдал
Э. Вишча
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
У. Гюнеш
Пас отдал
Э. Ярдимчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
8
Идрисса Думбия
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Трабзонспор
96
Хакан Айдын
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
10
Энис Барди
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Аланьяспор
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4-2-3-1
54
Тепе
17
Эльмали
4
Тюркмен
4
Альтикардес
17
Стригер Ларсен
6
Сиопис
17
Гамшик
7
Трезеге
9
Бакасетас
10
Вишча
17
Бозок
3-3-1-1-2
99
Карагез
39
Эрджияс
23
Байир
20
Аксой
8
Фер
8
Думбия
88
Эздемир
20
Гюнеш
70
Айдын
17
Ярдимчи
21
Кандеяш
17
Стригер Ларсен
61
Асан
61
Асан
17
Стригер Ларсен
17
Гамшик
33
Омюр
33
Омюр
17
Гамшик
10
Вишча
24
Токез
24
Токез
10
Вишча
9
Бакасетас
10
Барди
10
Барди
9
Бакасетас
7
Трезеге
80
Лахтими
80
Лахтими
7
Трезеге
20
Гюнеш
50
Акдаг
50
Акдаг
20
Гюнеш
39
Эрджияс
9
Эдуарду
9
Эдуарду
39
Эрджияс
17
Ярдимчи
9
Кулурис
9
Кулурис
17
Ярдимчи
Остались в запасе
Трабзонспор
Аланьяспор
96
Хакан Айдын
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
Главный тренер
Абдулла Авчи
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
96
Хакан Айдын
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
Остались в запасе
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Трабзонспор - Аланьяспор
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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