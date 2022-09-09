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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Анкарагюджю
Аланьяспор - Анкарагюджю: обзор матча 09 сентября 2022
Аланьяспор
09.09.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
65'
А. Хассан
87'
Э. Бекироглу
69'
Я. Гюрелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Анкарагюджю
ГОЛ! 2:1!
Э. Бекироглу
Пас отдал
И. Кавалейру
87'
83'
Замена
Л. Диак
️️️️
Т. Антальялы
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Караджа
82'
Замена
А. Лусамба
️️️️
И. Думбия
81'
73'
Замена
Г. Жахид
️️️️
Педринью
69'
ГОЛ! 1:1!
Я. Гюрелер
Пас отдал
Т. Чигерчи
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
Э. Караджа
65'
62'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Г. Арийиби
62'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Г. Беридзе
Замена
А. Хассан
️️️️
В. Эдуарду
61'
Замена
З. Ферхат
️️️️
О. Айдын
61'
Желтая карточка
Э. Караджа
53'
Желтая карточка
И. Думбия
49'
Замена
Л. Фер
️️️️
У. Гюнеш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Педринью
АП
28
Гболи Арийиби
ПВ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
8
Иван Кавалейру
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Анкарагюджю
1
Нуруллах Аслан
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
25
Ламин Диак
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Рунарссон
23
Байир
20
Аксой
29
Балковец
8
Думбия
20
Гюнеш
10
Бекироглу
70
Айдын
13
Перейра
7
Караджа
9
Эдуарду
3-2-1-3-1
13
Гюндердю
77
Джейлан
18
Муякич
17
Гюрелер
38
Чигерчи
14
Антальялы
6
Канкая
28
Арийиби
8
Педринью
7
Беридзе
9
Соу
20
Гюнеш
8
Фер
8
Фер
20
Гюнеш
8
Думбия
11
Лусамба
11
Лусамба
8
Думбия
70
Айдын
8
Ферхат
8
Ферхат
70
Айдын
7
Караджа
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
9
Эдуарду
19
Хассан
19
Хассан
9
Эдуарду
14
Антальялы
25
Диак
25
Диак
14
Антальялы
28
Арийиби
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
28
Арийиби
8
Педринью
11
Жахид
11
Жахид
8
Педринью
7
Беридзе
11
Килинк
11
Килинк
7
Беридзе
Остались в запасе
Аланьяспор
Анкарагюджю
99
Юсуф Карагез
ВР
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
1
Нуруллах Аслан
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Хесе
ЛВ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Нуруллах Аслан
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Хесе
ЛВ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Аланьяспор - Анкарагюджю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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