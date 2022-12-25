Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Аланьяспор
Коньяспор - Аланьяспор: обзор матча 25 декабря 2022
Коньяспор
25.12.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Аланьяспор
22'
А. Хаджиахметович (П)
90+10'
А. Хаджиахметович (П)
65'
Ф. Байир
75'
А. Хассан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Аланьяспор
90'
+13
Желтая карточка
Ю. Балковец
90'
+11
Желтая карточка
И. Думбия
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Хаджиахметович
90'
+10
Желтая карточка
У. Икпеазу
90'
+2
Замена
К. Демирташ
️️️️
Ф. Кальво
88'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
М. Демир
88'
88'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
О. Айдын
Замена
Р. Мурич
️️️️
З. Битики
76'
Желтая карточка
Ф. Кальво
75'
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Хассан
73'
Замена
И. Думбия
️️️️
У. Гюнеш
Замена
М. Диуф
️️️️
С. Дикмен
69'
65'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Байир
Пас отдал
И. Кавалейру
59'
Замена
Ю. Эздемир
️️️️
П. Перейра
59'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
З. Ферхат
59'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Бекироглу
Замена
Б. Пас
️️️️
Д. Павичич
46'
43'
Желтая карточка
А. Хассан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Хаджиахметович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
8
Бруну Пас
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Иван Кавалейру
ПВ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-3-1-2
23
Сехич
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
24
Павичич
11
Битики
9
Демир
77
Михаляк
2-1-4-2-1
31
Рунарссон
23
Байир
20
Аксой
8
Фер
8
Ферхат
11
Лусамба
10
Бекироглу
20
Гюнеш
13
Перейра
70
Айдын
19
Хассан
5
Кальво
47
Демирташ
47
Демирташ
5
Кальво
11
Битики
11
Мурич
11
Мурич
11
Битики
24
Павичич
8
Пас
8
Пас
24
Павичич
9
Демир
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Демир
6
Дикмен
92
Диуф
92
Диуф
6
Дикмен
70
Айдын
29
Балковец
29
Балковец
70
Айдын
13
Перейра
88
Эздемир
88
Эздемир
13
Перейра
20
Гюнеш
8
Думбия
8
Думбия
20
Гюнеш
10
Бекироглу
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
10
Бекироглу
8
Ферхат
21
Кандеяш
21
Кандеяш
8
Ферхат
Остались в запасе
Коньяспор
Аланьяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Коньяспор - Аланьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+