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Николас Ломбертс
Новости
Николас Ломбертс - новости
Завершил карьеру
20 марта 1985 (41), Брюгге
#6 | Защитник
188 см | 83 кг
Бельгия
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Семака назвали лучшим тренером в РПЛ: «Построил команду-династию»
2 августа
9
Топ-3 игрока в истории «Зенита» по версии Ломбертса
2025.05.24 12:28
9
«Есть люди, для которых это может стать проблемой». Ломбертс – о ценах в Бельгии
2022.12.29 12:59
Ломбертс прокомментировал отстранение российских команд
2022.12.29 12:21
Ломбертс: «Покупаю только русскую водку. Вы должны ей гордиться»
2022.12.28 18:16
1
Ломбертс: «Фанаты «Зенита» – лучшие в мире. Это олдскул, я такое люблю»
2022.12.28 16:55
5
Ломбертс: «В Бельгии за превышение скорости отнимут права, а в России чувствовал: плачу, и все хорошо»
2022.12.28 15:59
1
Ломбертс назвал лучшего русского футболиста, с которым играл
2022.12.28 15:36
1
Ломбертс: «Моя главная проблема в России – коррупция с полицией. В Бельгии была бы тюрьма»
2022.12.28 14:18
2
Ломбертс: «Русское пиво – худшая вещь в моей жизни»
2022.12.28 11:19
16
Ломбертс: «Зенит» приглашал на матч легенд со «Спартаком». Если бы я приехал, мы бы точно выиграли»
2022.12.27 23:56
4
Ломбертс охарактеризовал «золотое поколение» российских игроков «Зенита»
2022.12.27 23:15
«Ты прикалываешься, нахрен?» Ломбертс вспомнил, как его выбесил Луческу
2022.12.27 22:50
1
Ломбертс вспомнил, как дал взятку в Петербурге за вождение в нетрезвом виде. Он назвал сумму
2022.12.27 20:44
1
Ломбертс оценил перспективы Дзюбы заиграть в Турции
2022.08.20 12:32
Ломбертс: «В Бельгии меня спрашивают только о Дзюбе. Значит, его побаиваются»
2021.06.10 12:42
4
Ломбертс вошeл в тренерский штаб «Гента»
2021.06.10 09:17
Ломбертс: «Спасибо героям Ленинграда»
2021.01.27 15:47
5
Видео
«Давай-давай, доминируй и унижай!» Ломбертс поддержал «Зенит» перед матчем с родным клубом
2020.10.20 18:53
12
«Дзюба – зверь». Ломбертс рассказал бельгийцам о сильных сторонах «Зенита»
2020.10.20 13:22
13
Ломбертс: «Зенит» готов обыграть в Петербурге любого из трех соперников»
2020.10.02 11:43
8
Ломбертс: «Надеюсь, моя мечта исполнится и я стану тренером «Зенита»
2020.09.06 11:50
6
Фото
«Зенит» составил команду из легионеров, сыгравших больше всех за сборную во время выступлений за петербургский клуб
2020.05.01 00:43
6
Ломбертс: «Проклинал Спаллетти до такой степени, что на тренировках дрожали ноги»
2020.04.26 16:11
5
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Ломбертс: «Я мог бы работать скаутом в «Зените». Мое сердце все еще находится там»
2019.05.15 17:24
15
Агент Ломбертса: «Николас был бы рад вернуться в Россию. Он очень скучает по ней»
2018.12.28 18:45
5
Видео
Ломбертс – Кокорину: «Ты сделал действительно плохие вещи»
2018.12.15 01:49
4
Ломбертс может продолжить карьеру в РФПЛ, Европе или Азии
2018.07.20 13:22
3
1
2
3
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