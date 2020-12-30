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    Ломбертс вошeл в тренерский штаб «Гента»

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс объявил о старте своей тренерской карьеры.

    «Я в порядке. Недавно получил новую работу – буду ассистентом главного тренера в «Генте». Это ещe один вызов в моей жизни. Не знаю, насколько получится у меня быть тренером. Попробую и сделаю выводы. Но, думаю, мне это понравится.

    Буду работать вместе с очень сильным специалистом («Гент» возглавляет Хейн Ванхазебрук – примечание «Бомбардира»), у которого смогу многому научиться. Сам же передам свой опыт игрокам.

    Информация о том, что я могу работать скаутом в «Зените»? Нет. Никто из «Зенита» со мной не контактировал по этому поводу. Тема нашего сотрудничества не обсуждалась», – рассказал бельгиец.

    • Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.
    • В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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