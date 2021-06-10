Ломбертс вошeл в тренерский штаб «Гента»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс объявил о старте своей тренерской карьеры.
«Я в порядке. Недавно получил новую работу – буду ассистентом главного тренера в «Генте». Это ещe один вызов в моей жизни. Не знаю, насколько получится у меня быть тренером. Попробую и сделаю выводы. Но, думаю, мне это понравится.
Буду работать вместе с очень сильным специалистом («Гент» возглавляет Хейн Ванхазебрук – примечание «Бомбардира»), у которого смогу многому научиться. Сам же передам свой опыт игрокам.
Информация о том, что я могу работать скаутом в «Зените»? Нет. Никто из «Зенита» со мной не контактировал по этому поводу. Тема нашего сотрудничества не обсуждалась», – рассказал бельгиец.
- Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.
- В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.
Источник: «Чемпионат»