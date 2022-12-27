«Ты прикалываешься, нахрен?» Ломбертс вспомнил, как его выбесил Луческу

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о взаимоотношениях с тренером Мирчей Луческу.

– Твоя последняя игра за «Зенит» против «Локомотива», ты сидишь на лавке и Луческу не хочет тебя выпускать. И, кажется, Данни, подошел к нему и сказал: «Что ты делаешь? Выпусти его на поле!»

— Нет, с «Локомотивом» мы играли на выезде. А эта история была с «Краснодаром». Последняя домашняя игра. Я пошел разминаться. Наконец, подзывает меня. Я уже готов выйти на поле, но он внезапно говорит: подожди-подожди.

Я подумал про себя: ты прикалываешься, нахрен? Мы выигрываем — и если меня выпустить, я что, привезу два гола, и мы проиграем?

— Обидно.

— Он тянул до последнего. Но потом к нему подошел, кажется, Тимо и сказал: «Ты что делаешь, это его последняя домашняя игра за «Зенит»! Даже фанаты кричат, чтобы его выпустили на поле».

В итоге на него надавили, и он выпустил меня минуты на две. Вот с Луческу у меня действительно не было хороших отношений. Пожалуй, это единственный тренер, с которым я не сработался. Он не давал мне играть.

Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.

В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.

Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.

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