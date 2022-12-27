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    Ломбертс вспомнил, как дал взятку в Петербурге за вождение в нетрезвом виде. Он назвал сумму

    Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, как однажды дал взятку полицейскому в России

    – Ты когда-нибудь напивался сильно?

    – Конечно! Помню, я собирался кататься на лыжах с супругой. На следующий день мне нужно было провести за рулем около десяти часов. А за сутки до этого я загулял с друзьями и так напился – всю ночь гуляли.

    – Так.

    – На следующий день мне нужно за руль, а я не могу. В итоге жена вела машину два или три часа. После этому мы остановились на заправке, я купил три ред булла и кое-как смог подменить ее за рулем. Но чувствовал себя отвратительно.

    – Самый крупный штраф в твоей жизни?

    – Из-за футбола у меня никогда не было штрафов. Но помню, однажды в Петербурге меня остановил полицейский. Это было в начале моей карьеры в «Зените». Я выпил один бокал. И он, видимо, учуял, что я что-то пил.

    – Что было дальше?

    – Он такой: дуй в трубочку. Причем держал он ее в метре от моего лица. Я дунул, а он: ха! 2 и 5 промилле. Какого хрена? Я выпил один бокал! А он: нет, ты должен платить! Просил 60 тысяч рублей! Я отвечаю: ты с ума сошел? Забирай меня в тюрьму. Окей-окей, давай меньше. Сошлись, кажется, на 20 тысячах.

    Я потом ему сказал: «Теперь ты должен довести меня до дома, потому что может, там за углом твой друг стоит и мне придется платить снова».

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    Источник: Sport24

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