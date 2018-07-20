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    Ломбертс может продолжить карьеру в РФПЛ, Европе или Азии

    Агент защитника «Остенде» Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст сообщил, что его клиент имеет несколько предложений. В том числе и от российских клубов.

    С 2007 по 2017 год бельгиец выступал в РФПЛ за «Зенит».

    «Не факт, что Николас Ломбертс останется в «Остенде». У него все еще есть варианты продолжения карьеры в Европе, Азии и России. Кроме того, «Остенде» по-прежнему готов пойти на уступки и расстаться с игроком практически бесплатно.

    Но сейчас мы находимся в ожидании, чтобы принять правильное решение», – сказал Верхулст.

    Источник: Sport24

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    20.07.2018 13:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июля 2018, 04:22

      Николас, добро пожаловать, но только не в "Зенит", буду рада...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 июля 2018, 16:49

      Рано Коля в Остенде поехал, в Зените бы ещё пару сезонов отыграть бы мог вполне!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Обер-КанцлерЪ 20 июля 2018, 18:39

      конечно мог если бы знал что из Зенита так быстро уйдет тренер которому он не по нраву и что в команде есть заинтересованность в нем то решил бы поди остаться.

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