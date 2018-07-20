Ломбертс может продолжить карьеру в РФПЛ, Европе или Азии

Агент защитника «Остенде» Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст сообщил, что его клиент имеет несколько предложений. В том числе и от российских клубов.

С 2007 по 2017 год бельгиец выступал в РФПЛ за «Зенит».

«Не факт, что Николас Ломбертс останется в «Остенде». У него все еще есть варианты продолжения карьеры в Европе, Азии и России. Кроме того, «Остенде» по-прежнему готов пойти на уступки и расстаться с игроком практически бесплатно.

Но сейчас мы находимся в ожидании, чтобы принять правильное решение», – сказал Верхулст.