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Ломбертс может продолжить карьеру в РФПЛ, Европе или Азии

20 июля 2018, 13:22
3

Агент защитника «Остенде» Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст сообщил, что его клиент имеет несколько предложений. В том числе и от российских клубов.

С 2007 по 2017 год бельгиец выступал в РФПЛ за «Зенит».

«Не факт, что Николас Ломбертс останется в «Остенде». У него все еще есть варианты продолжения карьеры в Европе, Азии и России. Кроме того, «Остенде» по-прежнему готов пойти на уступки и расстаться с игроком практически бесплатно.

Но сейчас мы находимся в ожидании, чтобы принять правильное решение», – сказал Верхулст.

Источник: Sport24
Бельгия. Про-Лига Остенде Ломбертс Николас
Комментарии (3)
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Обер-КанцлерЪ
1532094560
Рано Коля в Остенде поехал, в Зените бы ещё пару сезонов отыграть бы мог вполне!
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арейская
1532136122
Николас, добро пожаловать, но только не в "Зенит", буду рада...
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