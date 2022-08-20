Ломбертс оценил перспективы Дзюбы заиграть в Турции

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о переходе своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».
«Ранее я никогда не слышал про этот клуб. Могу пожелать Дзюбе всего наилучшего.
Если он мог играть в России на высоком уровне, значит он сможет играть на таком же уровне в Турции. Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого», – заявил Ломбертс.
- Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.
Источник: ТАСС