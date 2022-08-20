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    Ломбертс оценил перспективы Дзюбы заиграть в Турции

    Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о переходе своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Ранее я никогда не слышал про этот клуб. Могу пожелать Дзюбе всего наилучшего.

    Если он мог играть в России на высоком уровне, значит он сможет играть на таком же уровне в Турции. Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого», – заявил Ломбертс.

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

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    Источник: ТАСС

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