Агент Ломбертса: «Николас был бы рад вернуться в Россию. Он очень скучает по ней»

Под старость всех в Россию тянет=))
Футбольный агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы центрального защитника «Остенде» Николаса Ломбертса, рассказал о желании футболиста вернуться в чемпионат России.
«Пока Ломбертс – игрок «Остенде», но если поступит интересное предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Сейчас интерес к нему проявляют клубы из Швеции, Норвегии и Турции. Сам Николас был бы рад вернуться в Россию, он очень скучает по ней», – сказал Верхулст.
- С 2007 по 2017 год бельгиец выступал в РПЛ за «Зенит», с которым четыре раза стал чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
- Контракт 33-летнего игрока с «Остенде» рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне Ломбертс провел за бельгийский клуб 10 матчей.