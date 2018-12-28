Агент Ломбертса: «Николас был бы рад вернуться в Россию. Он очень скучает по ней»

Футбольный агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы центрального защитника «Остенде» Николаса Ломбертса, рассказал о желании футболиста вернуться в чемпионат России.

«Пока Ломбертс – игрок «Остенде», но если поступит интересное предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Сейчас интерес к нему проявляют клубы из Швеции, Норвегии и Турции. Сам Николас был бы рад вернуться в Россию, он очень скучает по ней», – сказал Верхулст.