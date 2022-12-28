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    Ломбертс: «Русское пиво – худшая вещь в моей жизни»

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс признался в нелюбви к российскому пиву.

    — Ты чего-то боишься по-настоящему?

    — Оказаться в замкнутом пространстве, где я не смогу двигаться. Конечно, маленькая комната меня не испугает. Но если мои движения будут ограничены, у меня может случиться небольшая паника. А в остальном… есть вещи, которых я боюсь, но не так сильно. Иногда я боюсь за своих детей. Думаю, когда они ещe немного подрастут, я буду за них переживать ещe сильнее. Когда им будет по 14-15, они начнут гулять до ночи, ходить на свидания, не приходить домой, когда я им буду говорить… я боюсь этого. Особенно это касается моей дочери. Я за неe очень переживаю.

    — Один день находиться в таком пространстве или один день пить русское пиво?

    — Маленькие пространства, определeнно. Я бы выдержал! Русское пиво — худшая вещь в моей жизни. И ещe голландское пиво.

    • Бельгиец был в «Зените» в 2007-2017 годах.
    • С командой он 4 раза брал РПЛ.
    • С 2021 года Ломбертс входит в тренерский штаб «Гента».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +519

      vsolon 3 минуты назад

      наверно без водки пил........поэтому плохо пошло

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      Рейтинг: +243

      гууд 17 минут назад

      все как обычно))) редактор! а где мнение проституток ? нам очень важно знать их мнение!!!

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      Рейтинг: +5961

      GoldPlayFIFARus9 26 минут назад

      Какой-то провокационный заголовок, Ломбертс говорит что Россия это его 2й дом и здесь он многое любит. Сказал что не любит русское пиво - и обана, кликбейтный Г*BHO заголовок для додиков, которые дальше заголовка и не читают готов.
      Аффтор - выпей йаду

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      Рейтинг: +5771

      Enter2006 40 минут назад

      Интересно, какое "русское худшее пиво" ты выпил?
      Жигулевское, Балтика, Ярпиво, Три толстяка, Невское? - так они принадлежат Дании и Англии.
      Старый Мельник, Белый Медведь, Сокол? - так это Турция.
      Бочкарев, Три медведя? - Голландия.
      Сибирская корона, Клинское? - это Бельгия и США.
      И т.д. и т.п.

      И этим странам капает неплохая денежка от продажи "этого худшего" пива в России.
      Вот что действительно нужно было сделать России в качестве контрсанкций, от этой соски эти страны убрать.

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      Рейтинг: +5961

      GoldPlayFIFARus9 > Enter2006 30 минут назад

      Ты уж определись, или это пиво "их", или это наше пиво, при участии тех стран, которым идут определённые проценты.

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      Рейтинг: +5771

      Enter2006 > GoldPlayFIFARus9 14 минут назад

      Это также как и Кока-Кола к примеру. Это их или наше т.к. заводы для снабжения России у нас? Или ушедший МакДональдс. Любой бренд должен поддерживать стандарты качества, если в России пиво худшего качества - вопросы к Карлсбергу, Эфесу и пр. Вряд ли он пробовал что-то другое не перечисленное. И вообще нужно было их гнать вслед за ушедшим МакДональдсом и Кока-Колой, ибо нефиг. А то делают "PR" компании по уходу бизнеса с Российского рынка тех брендов, которые у всех на слуху и кто "покажет красивую картинку" как МакДональдс. А пивко нет, не уйдём, будем "сосать" деньги дальше. ))

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