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Ломбертс: «Русское пиво – худшая вещь в моей жизни»

28 декабря 2022, 11:19
16

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс признался в нелюбви к российскому пиву.

— Ты чего-то боишься по-настоящему?

— Оказаться в замкнутом пространстве, где я не смогу двигаться. Конечно, маленькая комната меня не испугает. Но если мои движения будут ограничены, у меня может случиться небольшая паника. А в остальном… есть вещи, которых я боюсь, но не так сильно. Иногда я боюсь за своих детей. Думаю, когда они ещe немного подрастут, я буду за них переживать ещe сильнее. Когда им будет по 14-15, они начнут гулять до ночи, ходить на свидания, не приходить домой, когда я им буду говорить… я боюсь этого. Особенно это касается моей дочери. Я за неe очень переживаю.

— Один день находиться в таком пространстве или один день пить русское пиво?

— Маленькие пространства, определeнно. Я бы выдержал! Русское пиво — худшая вещь в моей жизни. И ещe голландское пиво.

  • Бельгиец был в «Зените» в 2007-2017 годах.
  • С командой он 4 раза брал РПЛ.
  • С 2021 года Ломбертс входит в тренерский штаб «Гента».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (16)
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Enter2006
1672217384
Интересно, какое "русское худшее пиво" ты выпил? Жигулевское, Балтика, Ярпиво, Три толстяка, Невское? - так они принадлежат Дании и Англии. Старый Мельник, Белый Медведь, Сокол? - так это Турция. Бочкарев, Три медведя? - Голландия. Сибирская корона, Клинское? - это Бельгия и США. И т.д. и т.п. И этим странам капает неплохая денежка от продажи "этого худшего" пива в России. Вот что действительно нужно было сделать России в качестве контрсанкций, от этой соски эти страны убрать.
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GoldPlayFIFARus9
1672218206
Какой-то провокационный заголовок, Ломбертс говорит что Россия это его 2й дом и здесь он многое любит. Сказал что не любит русское пиво - и обана, кликбейтный Г*BHO заголовок для додиков, которые дальше заголовка и не читают готов. Аффтор - выпей йаду
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гууд
1672218795
все как обычно))) редактор! а где мнение проституток ? нам очень важно знать их мнение!!!
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vsolon
1672219609
наверно без водки пил........поэтому плохо пошло
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MDAR
1672223939
Он просто не пробовал "Карачаевское" разливное
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Давид59
1672224115
Хмм, странно. Может это он шутит? Пиво может больше или меньше нравиться. Но, чтобы "худшая вещь в моей жизни"? Что-то тут не так.
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ААМ
1672224446
Не видел он плохого в жизни.
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subbotaspartak
1672233454
Сколько его на последних страницах... кто он и зачем?
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