Ломбертс: «Русское пиво – худшая вещь в моей жизни»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс признался в нелюбви к российскому пиву.

— Ты чего-то боишься по-настоящему?

— Оказаться в замкнутом пространстве, где я не смогу двигаться. Конечно, маленькая комната меня не испугает. Но если мои движения будут ограничены, у меня может случиться небольшая паника. А в остальном… есть вещи, которых я боюсь, но не так сильно. Иногда я боюсь за своих детей. Думаю, когда они ещe немного подрастут, я буду за них переживать ещe сильнее. Когда им будет по 14-15, они начнут гулять до ночи, ходить на свидания, не приходить домой, когда я им буду говорить… я боюсь этого. Особенно это касается моей дочери. Я за неe очень переживаю.

— Один день находиться в таком пространстве или один день пить русское пиво?

— Маленькие пространства, определeнно. Я бы выдержал! Русское пиво — худшая вещь в моей жизни. И ещe голландское пиво.

Бельгиец был в «Зените» в 2007-2017 годах.

С командой он 4 раза брал РПЛ.

С 2021 года Ломбертс входит в тренерский штаб «Гента».

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