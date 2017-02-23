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Николас Ломбертс
Статистика
Николас Ломбертс - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1985 (41), Брюгге
#6 | Защитник
188 см | 83 кг
Бельгия
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Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Зенит
3 : 1
23.02.2017
Андерлехт
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Андерлехт
2 : 0
16.02.2017
Зенит
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
08.12.2016
Зенит
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Зенит
2 : 0
24.11.2016
Маккаби
75' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Зенит
2 : 1
03.11.2016
Дандолк
1' - 89'
86'
Лига Европы, 3 тур
Дандолк
1 : 2
20.10.2016
Зенит
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Зенит
5 : 0
29.09.2016
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Маккаби
3 : 4
15.09.2016
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Был в запасе
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