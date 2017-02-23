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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Андерлехт
Зенит - Андерлехт: обзор матча 23 февраля 2017
Зенит
23.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Андерлехт
24'
Жулиано
72'
А. Дзюба
78'
Жулиано
90'
И. Телин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Андерлехт
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Л. Дендокер
90'
ГОЛ! 3:1!
И. Телин
Пас отдал
Б. Нуйтинк
89'
Замена
Д. Капель
️️️️
Ф. Ашампонг
Замена
Р. Мак
️️️️
Данни
89'
84'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
А. Кипчиу
81'
Желтая карточка
Ф. Ашампонг
ГОЛ! 3:0!
Жулиано
Пас отдал
А. Дзюба
78'
73'
Замена
М. Бруно
️️️️
Н. Станчу
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Жулиано
72'
Желтая карточка
Х. Гарсия
41'
Желтая карточка
Л. Нету
31'
29'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 1:0!
Жулиано
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Андерлехт
23
Рубен
ВР
37
Иван Обрадович
ЛЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
27
Александру Кипчиу
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Эрнани
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Идрисса Думбия
ОП
17
Массимо Бруно
ПВ
4-2-2-2
12
Лодыгин
18
Жирков
4
Кришито
13
Нету
22
Анюков
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
10
Данни
20
Жулиано
22
Дзюба
9
Кокорин
4-1-2-2-1
23
Рубен
31
Нахар
3
Дешахт
25
Спайич
37
Обрадович
18
Дендокер
10
Станчу
18
Тилеманс
27
Кипчиу
18
Ашампонг
92
Телин
10
Данни
21
Мак
21
Мак
10
Данни
27
Кипчиу
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
27
Кипчиу
18
Ашампонг
17
Капель
17
Капель
18
Ашампонг
10
Станчу
17
Бруно
17
Бруно
10
Станчу
Остались в запасе
Зенит
Андерлехт
23
Егор Бабурин
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Эрнани
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Эрнани
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Зенит - Андерлехт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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