Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Зенит
Андерлехт - Зенит: обзор матча 16 февраля 2017
Андерлехт
16.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Зенит
5'
Ф. Ашампонг
31'
Ф. Ашампонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Зенит
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
И. Телин
80'
80'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Жулиано
Замена
С. Ханни
️️️️
Н. Станчу
75'
72'
Замена
Данни
️️️️
А. Кокорин
65'
Замена
Р. Мак
️️️️
О. Шатов
Замена
А. Кипчиу
️️️️
Ф. Ашампонг
60'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ашампонг
Пас отдал
Н. Станчу
31'
21'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
И. Телин
20'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
17'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ашампонг
Пас отдал
Н. Станчу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
23
Рубен
ВР
37
Иван Обрадович
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
23
Эрнани
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
94
Софьян Ханни
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
4-1-2-2-1
23
Рубен
37
Обрадович
25
Спайич
3
Дешахт
31
Нахар
18
Дендокер
18
Тилеманс
10
Станчу
18
Ашампонг
17
Бруно
92
Телин
4-1-1-2-2
12
Лодыгин
20
Иванович
13
Нету
4
Кришито
18
Жирков
6
Хави Гарсия
23
Эрнани
20
Жулиано
27
Шатов
9
Кокорин
22
Дзюба
10
Станчу
94
Ханни
94
Ханни
10
Станчу
18
Ашампонг
27
Кипчиу
27
Кипчиу
18
Ашампонг
92
Телин
91
Теодорчик
91
Теодорчик
92
Телин
9
Кокорин
10
Данни
10
Данни
9
Кокорин
20
Жулиано
4
Юсупов
4
Юсупов
20
Жулиано
27
Шатов
21
Мак
21
Мак
27
Шатов
Остались в запасе
Андерлехт
Зенит
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
23
Егор Бабурин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Андерлехт - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Андерлехт
Зенит
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
17:10
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:54
1
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
16:33
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
13:14
3
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
17:10
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:54
1
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
16:33
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
13:14
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+