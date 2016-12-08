Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Зенит
АЗ Алкмаар - Зенит: обзор матча 08 декабря 2016
АЗ Алкмаар
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
3 : 2
Завершен
Зенит
7'
Б. Ринстра
43'
Р. Хапс
68'
М. Танкович
58'
Жулиано
80'
С. Вуйтенс (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Зенит
Желтая карточка
М. Юханссон
81'
80'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
С. Вуйтенс
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
М. Сентьенс
74'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Бель Хассани
69'
Замена
Д. Соуза
️️️️
М. Танкович
69'
ГОЛ! 3:1!
М. Танкович
68'
Желтая карточка
И. Бель Хассани
66'
60'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Х. Гарсия
58'
ГОЛ! 2:1!
Жулиано
Пас отдал
А. Анюков
46'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Л. Джорджевич
ГОЛ! 2:0!
Р. Хапс
Пас отдал
М. Танкович
43'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ринстра
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
22
Муамер Танкович
ЛВ
21
Роберт Мюрен
ОП
23
Бен Ринстра
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
АЗ Алкмаар
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Рочет
70
Хапс
30
Вуйтенс
32
Люккассен
4
Юханссон
21
Мюрен
23
Ринстра
20
Сентьенс
22
Танкович
11
Бель Хассани
9
Вегхорст
4-1-1-2-2
12
Лодыгин
22
Анюков
99
Новосельцев
6
Ломбертс
18
Жирков
6
Хави Гарсия
27
Витсель
20
Жулиано
21
Мак
19
Джорджевич
22
Дзюба
20
Сентьенс
8
ван Овереем
8
ван Овереем
20
Сентьенс
22
Танкович
36
Дабни Соуза
36
Дабни Соуза
22
Танкович
11
Бель Хассани
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
11
Бель Хассани
6
Хави Гарсия
4
Юсупов
4
Юсупов
6
Хави Гарсия
19
Джорджевич
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Джорджевич
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Зенит
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча АЗ Алкмаар - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким-Томас Хаглунн (Норвегия)
Франк Андас (Норвегия)
Дополнительные помощники:
Свейн-Эрик Эдвартсен (Норвегия)
Туре Хансен (Норвегия)
Резервный судья:
Свен-Эрик Мидтхелль (Норвегия)
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Зенит
Горшков: «Из «Зенита» уходил с широчайшей улыбкой»
00:53
9
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
Вчера, 23:34
23
Горшков пожаловался на привилегии для иностранцев в «Зените»
Вчера, 22:55
7
Семака назвали «двуличным» и «мерзким»: «Раньше был глыбой как футболист, а сейчас что?»
Вчера, 21:59
8
Гурцкая сказал, что будет с Глушенковым после невызова в сборную России
Вчера, 20:20
3
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Горшков: «Из «Зенита» уходил с широчайшей улыбкой»
00:53
9
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
Вчера, 23:34
23
Горшков пожаловался на привилегии для иностранцев в «Зените»
Вчера, 22:55
7
Семака назвали «двуличным» и «мерзким»: «Раньше был глыбой как футболист, а сейчас что?»
Вчера, 21:59
8
Гурцкая сказал, что будет с Глушенковым после невызова в сборную России
Вчера, 20:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+