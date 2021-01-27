Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Ломбертс: «Спасибо героям Ленинграда»

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс оставил комментарий в инстаграме по случаю 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Бельгиец жил в городе с 2007 по 2017 год.

    «Спасибо героям Ленинграда», – написал Ломбертс, чей комментарий «Зенит» разместил в твиттере.

    • В Санкт-Петербурге сегодня проходят памятные мероприятия.
    • Блокада продолжалась 872 дня.
    • Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +958

      Spirit_78 1 час назад

      Нико - Человек с большой буквы!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82187
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru