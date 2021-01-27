Ломбертс: «Спасибо героям Ленинграда»

Нико - Человек с большой буквы!
Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс оставил комментарий в инстаграме по случаю 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Бельгиец жил в городе с 2007 по 2017 год.
«Спасибо героям Ленинграда», – написал Ломбертс, чей комментарий «Зенит» разместил в твиттере.
- В Санкт-Петербурге сегодня проходят памятные мероприятия.
- Блокада продолжалась 872 дня.
- Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.
Нико pic.twitter.com/FQYqgsbQrS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 27, 2021