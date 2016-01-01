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    Ломбертс: «В Бельгии меня спрашивают только о Дзюбе. Значит, его побаиваются»

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о предстоящем матче первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

    «В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневается, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки.

    Необходимо избегать большого количества физических контактов с ним (смеeтся). Он может хорошо убрать защитника в борьбе один в один за счeт своей силы. Нельзя давать ему принимать мяч – нужно действовать на опережение. Защитник должен стараться выпрыгивать и играть, когда мяч ещe находится в полeте», – сказал Ломбертс.

    • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: «Чемпионат»

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