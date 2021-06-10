Ломбертс: «В Бельгии меня спрашивают только о Дзюбе. Значит, его побаиваются»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о предстоящем матче первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

«В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневается, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки.

Необходимо избегать большого количества физических контактов с ним (смеeтся). Он может хорошо убрать защитника в борьбе один в один за счeт своей силы. Нельзя давать ему принимать мяч – нужно действовать на опережение. Защитник должен стараться выпрыгивать и играть, когда мяч ещe находится в полeте», – сказал Ломбертс.