Ломбертс: «Зенит» приглашал на матч легенд со «Спартаком». Если бы я приехал, мы бы точно выиграли»

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что хочет посетить Санкт-Петербург.

— Когда ты в последний раз был в Петербурге?

— Очень-очень давно. Когда Бельгия играла с Россией в Санкт-Петербурге. В ноябре как раз было три года. Конечно, я скучаю. Я много раз хотел поехать, когда закончил карьеру игрока. Но потом разбушевалась корона — не было возможности путешествовать. А после этого я начал работать в «Генте».

Если появится возможность, я сразу же приеду, без вопросов. Но сейчас я работаю в режиме 24 на 7. Кстати, «Зенит» приглашал меня на матч легенд против «Спартака». Но, увы, в тот день как раз была игра у «Гента».

— Трои питерские друзья без тебя проиграли.

— Да, если бы я приехал, они бы точно выиграли! Шучу. На самом деле, я очень хотел увидеть парней.

Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.

В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.

Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.

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