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    Ломбертс охарактеризовал «золотое поколение» российских игроков «Зенита»

    Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, какими были российские футболисты клуба из Петербурга в сезоне-2007/08.

    — Русские футболисты из той команды — сезон 2007/08 — золотое поколение Санкт-Петербурга. С ними было комфортно? Или они были непростыми ребятами?

    — Были сложными. Особенно на тренировках. Там было не до шуток. Мне тоже всегда хотелось побеждать, как и им. В итоге получались жаркие матчи. Но поэтому наша команда и была такой сильной.

    • «Зенит» в 2008 году выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.
    • В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.

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    Источник: Sport24

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    27.12.2022 23:15
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