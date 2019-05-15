Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Ломбертс: «Я мог бы работать скаутом в «Зените». Мое сердце все еще находится там»

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс признался, что хотел бы вернуться в петербургский клуб на одну из должностей.

    В настоящее время бельгиец выступает за «Остенде». Его контракт истекает летом 2020 года.

    «Если бы у меня когда-нибудь появилась возможность работать в «Зените», то, конечно, я бы ее не исключал. Малафеев, Аршавин, Зырянов – все они там работают. [Я мог бы работать] скаутом или что-то в этом роде.

    Мое сердце все находится там. Сразу после окончания сезона я вновь отправлюсь в Санкт-Петербург на несколько дней. Я не могу это отпустить.

    Недавно у меня был день рождения, и я вновь получил много сообщений от президента «Зенита», игроков. Это беспокоит меня не каждый день, но часто. Когда я вижу фотографии... Вот почему было бы здорово снова работать в этом клубе. Было бы идеально находиться в течение полугода в «Зените», а вторую половину проводить здесь. Посмотрим», – цитирует Ломбертса Het Laatste Nieuws.

    • 34-летний футболист выступал за «Зенит» с 2007-го по 2017 год.
    • В составе петербуржцев Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
    • За сине-бело-голубых защитник провел 288 матчей.

    Источник: Het Laatste Nieuws

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2019 17:24
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1102

      Валерий1965 5 часов назад

      Возвращайся!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 5 часов назад

      Деньги получать в Питере, а жить в Бельгии. Я бы тоже так хотел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3195

      Zubo 11 часов назад

      Спасибо, Николас ! Никогда не забуду ту команду !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +667

      Mariner 16 часов назад

      При всём уважении пусть для начала получает гражданство, прописку в Питере и переезжает с семьёй, при этом отказавшись от бельгийского гражданства - тогда можно разговаривать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3349

      APchelov 21 час назад

      Зениту пора открывать свои консульства за границей. Тогда всем места будут. Ломбертс, например, будет консулом в брюсселе, данни - в лиссабоне... Хотя дешевле будет обойтись восковыми фигурами в музее клуба

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +801

      Фанат Рубина > APchelov 42 минуты назад

      халк станет в китае. крижинац в хорватии. шкертел в словакии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил 21 час назад

      Помню он головой с кем то столкнулся, да так мощно, думал будет второй Перхун. А он нет, матч доиграл до конца с повязкой еа голове. У него есть характер!
      Ненавиже пи.да.рмотов, которые говорят, у него есть яица. У парня может есть яица, а характера нет. У коли есть и то, и то.
      Тем более, что ЛГБТ это красный цвет, Клопп и его Ливерпуль. Как они говорят, во время игры, сопернику яица показывали :))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +509

      policepnz > ухоженный крокодил 20 часов назад

      Любишь яйца я см, да и аватара с gay надписью, мыло любишь ронять)?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил > policepnz 6 часов назад

      И ты его поднимаешь.
      =))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Агасфер 21 час назад

      Готов в России я работать кем угодно,
      но только, уточню я,лишь в "Зените",
      там сытно,ненавязчиво,свободно,
      но только на полставки...извините.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      lysenkoff 21 час назад

      Полюбому можно найти место для своего Коли, пройдет школу отучится на скаута, и вперед)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +608

      edw7777 21 час назад

      Если бы меня спросили, я однозначно "за". Но кто ж меня спросит?! ))) А если серьезно, достойный человек и со стороны Зенита это был бы достойный поступок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      Taps 22 часа назад

      Взять его, очень приличный человек.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru