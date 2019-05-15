Ломбертс: «Я мог бы работать скаутом в «Зените». Мое сердце все еще находится там»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс признался, что хотел бы вернуться в петербургский клуб на одну из должностей.

В настоящее время бельгиец выступает за «Остенде». Его контракт истекает летом 2020 года.

«Если бы у меня когда-нибудь появилась возможность работать в «Зените», то, конечно, я бы ее не исключал. Малафеев, Аршавин, Зырянов – все они там работают. [Я мог бы работать] скаутом или что-то в этом роде.

Мое сердце все находится там. Сразу после окончания сезона я вновь отправлюсь в Санкт-Петербург на несколько дней. Я не могу это отпустить.

Недавно у меня был день рождения, и я вновь получил много сообщений от президента «Зенита», игроков. Это беспокоит меня не каждый день, но часто. Когда я вижу фотографии... Вот почему было бы здорово снова работать в этом клубе. Было бы идеально находиться в течение полугода в «Зените», а вторую половину проводить здесь. Посмотрим», – цитирует Ломбертса Het Laatste Nieuws.