Ломбертс: «Фанаты «Зенита» – лучшие в мире. Это олдскул, я такое люблю»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о фанатах клуба из Петербурга.

— Я знаю, что ты до сих пор на связи с фанатами «Зенита».

— Да, с некоторыми. Я даже до сих пор читаю Ландскрону, подписан на них. Фанаты «Зенита» — лучшие в мире, определенно. Они мне всегда очень нравились. Это олдскульные фанаты. Я люблю такое. Всегда классно видеть все эти баннеры и прочие штуки, которые они делают.

— Если ты приедешь в Петербург, готов пойти на фанатский сектор?

— Если они меня пригласят, конечно, пойду! На новом стадионе я был один раз, но на центральной трибуне. И когда они скандировали мое имя, меня переполняли эмоции.

В следующий раз, когда я буду на стадионе, надеюсь, у меня получится прийти с детьми. Они никогда не видели, как я играю в футбол. Так что, если я пойду, я хочу показать им, сколько любви я получал от болельщиков.

Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.

В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.

Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.

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