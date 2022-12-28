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  • Ломбертс: «Фанаты «Зенита» – лучшие в мире. Это олдскул, я такое люблю»

Ломбертс: «Фанаты «Зенита» – лучшие в мире. Это олдскул, я такое люблю»

28 декабря 2022, 16:55
5

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказался о фанатах клуба из Петербурга.

— Я знаю, что ты до сих пор на связи с фанатами «Зенита».

— Да, с некоторыми. Я даже до сих пор читаю Ландскрону, подписан на них. Фанаты «Зенита» — лучшие в мире, определенно. Они мне всегда очень нравились. Это олдскульные фанаты. Я люблю такое. Всегда классно видеть все эти баннеры и прочие штуки, которые они делают.

— Если ты приедешь в Петербург, готов пойти на фанатский сектор?

— Если они меня пригласят, конечно, пойду! На новом стадионе я был один раз, но на центральной трибуне. И когда они скандировали мое имя, меня переполняли эмоции.

В следующий раз, когда я буду на стадионе, надеюсь, у меня получится прийти с детьми. Они никогда не видели, как я играю в футбол. Так что, если я пойду, я хочу показать им, сколько любви я получал от болельщиков.

  • Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год.
  • В составе петербургской команды он провел 289 матчей, забил 11 голов и выиграл 12 трофеев.
  • Ломбертс с «Зенитом» брал Кубок УЕФА.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (5)
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Каратель помойников
1672239714
Ломбертс: «Фанаты «Зенита» – лучшие в мире. Это гуливеры, я такое люблю» быдлота в питере в почёте,а как жи ж_)))
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neveldomha
1672251574
Коля, только настоящий профи, любящий свой клуб, мог ценой тяжелейшей травмы подарить Зениту возможность взять кубок УЕФА. Для всех болельщиков Зенита это останется в памяти навсегда. Искреннее уважкние тебе и огромного здоровья и счастья!!!
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Nikita Suarez
1672254402
В России,кроме Москвы, все олдскул!
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