Ломбертс: «Надеюсь, моя мечта исполнится и я стану тренером «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс хотел бы возглавить российский клуб. Игрок завершил карьеру в прошлом году.
«Надеюсь, моя мечта сбудется и я стану тренером «Зенита». Я просил Сергея Семака пустить меня на стажировку. Он согласился. Мероприятие отложили из-за пандемии коронавируса.
Оглядываясь назад, понимаю, что мне стоило доиграть контракт с «Зенитом» и завершить карьеру», – сказал Ломбертс Voetbal Nieuws.
- Последним клубом бельгийца стал «Остенде».
- В России он выступал с 2007 по 2017 год.
- Ломбертс брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.
Источник: Voetbal Nieuws