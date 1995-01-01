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    Ломбертс: «Надеюсь, моя мечта исполнится и я стану тренером «Зенита»

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс хотел бы возглавить российский клуб. Игрок завершил карьеру в прошлом году.

    «Надеюсь, моя мечта сбудется и я стану тренером «Зенита». Я просил Сергея Семака пустить меня на стажировку. Он согласился. Мероприятие отложили из-за пандемии коронавируса.

    Оглядываясь назад, понимаю, что мне стоило доиграть контракт с «Зенитом» и завершить карьеру», – сказал Ломбертс Voetbal Nieuws.

    • Последним клубом бельгийца стал «Остенде».
    • В России он выступал с 2007 по 2017 год.
    • Ломбертс брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.

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    Источник: Voetbal Nieuws

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: -255

      зинет недоклуб 31 секунду назад

      видимо не берут никуда этого типа с клеймом за заднице зинета хахаххах стыдно то как за зинет

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      Рейтинг: -255

      зинет недоклуб 1 минуту назад

      если саснешь семачку богнанихе может и станешь когда нибудь хахаххахах

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