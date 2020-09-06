Ломбертс: «Надеюсь, моя мечта исполнится и я стану тренером «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс хотел бы возглавить российский клуб. Игрок завершил карьеру в прошлом году.

«Надеюсь, моя мечта сбудется и я стану тренером «Зенита». Я просил Сергея Семака пустить меня на стажировку. Он согласился. Мероприятие отложили из-за пандемии коронавируса.

Оглядываясь назад, понимаю, что мне стоило доиграть контракт с «Зенитом» и завершить карьеру», – сказал Ломбертс Voetbal Nieuws.