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  • Ломбертс: «Надеюсь, моя мечта исполнится и я стану тренером «Зенита»

Ломбертс: «Надеюсь, моя мечта исполнится и я стану тренером «Зенита»

6 сентября 2020, 11:50
6

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс хотел бы возглавить российский клуб. Игрок завершил карьеру в прошлом году.

«Надеюсь, моя мечта сбудется и я стану тренером «Зенита». Я просил Сергея Семака пустить меня на стажировку. Он согласился. Мероприятие отложили из-за пандемии коронавируса.

Оглядываясь назад, понимаю, что мне стоило доиграть контракт с «Зенитом» и завершить карьеру», – сказал Ломбертс Voetbal Nieuws.

  • Последним клубом бельгийца стал «Остенде».
  • В России он выступал с 2007 по 2017 год.
  • Ломбертс брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.

Источник: Voetbal Nieuws
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (6)
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Алехсбургер.
1599387038
Хотел что-то патетическое написать...Расхотелось,глядя наверх.. А,нет,теперь уже вниз..(( И эти люди упрекают нас в АлармоБоратизме. Гниль.
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Zenitn super
1599387665
По Питеру соскучился?
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Chehofff
1599400518
Гордость Зенита!!! Ломбертс - легенда! Был одним из лидеров клуба в течение 10 сезонов (289 матчей). Не удивительно, что Зенит не забывает о друзьях. Также и Данни (9 сезонов, 256 матчей) приглашают в тренерский штаб. ПС: На этом фоне я совершенно не могу вспомнить преданных легионеров из других клубов РФПЛ, отыгравших более 100-150 матчей. О том, чтобы пригласить в тренерский штаб, вообще не говорю. Типичная схема, поматросил один контракт и бросил. Увы.
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