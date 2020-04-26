Ломбертс: «Проклинал Спаллетти до такой степени, что на тренировках дрожали ноги»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что экс-тренер россиян Лучано Спаллетти пытался отточить оборонительные действия до совершенства. Это было не совсем по душе бельгийцу.
«У Спаллетти я научился большему, чем у любого другого тренера. Он научил нас защищаться, работать с мячом, выбирать позицию. Мы отрабатывали все до совершенства. Я даже проклинал Спаллетти – до такой степени, что на тренировке у меня дрожали ноги», – сказал Ломбертс De Morgen.
- Бельгиец играл в России с 2007 по 2017 год, брал с «Зенитом» Кубок УЕФА.
- Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
- Сейчас «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: De Morgen