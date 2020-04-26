Ломбертс: «Проклинал Спаллетти до такой степени, что на тренировках дрожали ноги»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что экс-тренер россиян Лучано Спаллетти пытался отточить оборонительные действия до совершенства. Это было не совсем по душе бельгийцу.

«У Спаллетти я научился большему, чем у любого другого тренера. Он научил нас защищаться, работать с мячом, выбирать позицию. Мы отрабатывали все до совершенства. Я даже проклинал Спаллетти – до такой степени, что на тренировке у меня дрожали ноги», – сказал Ломбертс De Morgen.