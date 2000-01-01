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    Ломбертс: «Проклинал Спаллетти до такой степени, что на тренировках дрожали ноги»

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что экс-тренер россиян Лучано Спаллетти пытался отточить оборонительные действия до совершенства. Это было не совсем по душе бельгийцу.

    «У Спаллетти я научился большему, чем у любого другого тренера. Он научил нас защищаться, работать с мячом, выбирать позицию. Мы отрабатывали все до совершенства. Я даже проклинал Спаллетти – до такой степени, что на тренировке у меня дрожали ноги», – сказал Ломбертс De Morgen.

    • Бельгиец играл в России с 2007 по 2017 год, брал с «Зенитом» Кубок УЕФА.
    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • Сейчас «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: De Morgen

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    Сегодня, 16:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +706

      edw7777 3 минуты назад

      И Спаллетти, и Ломбертс, браво!

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