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Младост
Вукашин Йованович
Новости
€ 600 тыс
Вукашин Йованович - новости
Младост
17 мая 1996 (30), Белград
#33 | Защитник
188 см
Сербия
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Новости
Трансферы
Публикации
Йованович: «Зенит» – сильнейшая команда нашей группы, но «Бордо» нужно побеждать»
2018.11.08 13:29
2
Экс-футболист «Зенита» Йованович покинет «Бордо»
2018.08.01 08:41
1
Источник: «Зенит» заработал на продаже Йовановича в «Бордо» 3,25 миллиона
2017.07.20 17:34
8
Йованович подписал четырехлетний контракт с «Бордо»
2017.07.18 09:06
2
«Зенит» продал Йовановича в «Бордо»
2017.07.14 18:37
2
«Бордо» договорился о покупке защитника «Зенита»
2017.07.11 09:07
11
«Зенит» продаст Йовановича в «Бордо»
2017.07.07 00:54
2
«Бордо» намерен продлить аренду защитника «Зенита» Йовановича
2017.06.20 12:25
3
Фото
Йованович вошел в символическую сборную 24-го тура Лиги 1
2017.02.10 08:34
7
Защитник «Зенита» Йованович отдан в аренду в «Бордо»
2017.01.31 22:14
8
Фото
Панченко и Йованович – в символической сборной 12-го тура ФНЛ
2016.09.12 19:25
«Зенит» отдаст Йовановича в аренду «Оренбургу»
2016.08.31 14:48
5
Божович: «Аренда Йовановича – это выдумка прессы»
2016.08.10 10:31
Луческу: «Отзаявили Джорджевича, Йовановича и Евсеева, чтобы у них была практика»
2016.08.04 12:55
Йованович и Евсеев исключены из заявки «Зенита» на чемпионат России
2016.08.03 15:16
9
Йованович: «Луческу без сомнений – это очень большое имя»
2016.06.25 08:28
2
В общей группе «Зенита» тренируются Анюков и Жирков
2016.04.30 14:59
Радимов: «Йованович в чем-то схож со Шкртелом»
2016.03.27 20:18
Кришито включен в расширенный состав сборной Италии на ближайшие матчи
2016.03.15 16:50
Йованович: «Зенит» - великий клуб, этот фактор стал для меня решающим при переходе»
2016.03.13 07:47
1
Зимой российские клубы приобрели игроков на 18 миллионов
2016.02.27 18:51
3
Веденеев: «Проблемы у «Зенита» остались, несмотря на зимние покупки»
2016.02.27 16:49
1
Йованович провел первую тренировку в «Зените»
2016.02.22 16:02
2
Йованович: «Здорово, что меня сравнивают с Видичем»
2016.02.22 13:15
Йованович: «Црвена Звезда» не хотела меня отпускать, но «Зенит» сделал клубу очень выгодное предложение»
2016.02.21 21:59
1
Йованович: «Играть за «Зенит-2»? Не вижу в этом никаких проблем»
2016.02.21 21:28
1
Йованович: «Знаю, что «Спартак», как и ЦСКА, – самый принципиальный соперник для «Зенита»
2016.02.21 19:16
Веденеев: «В приобретении «Зенитом» Йовановича есть большой риск»
2016.02.21 08:47
2
Йованович: «Теперь я – часть самого большого клуба Восточной Европы»
2016.02.20 21:02
3
Булавин: «Летом «Зениту» нужно будет искать замену Кришито и Витселю»
2016.02.20 18:53
6
1
2
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