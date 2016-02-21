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  • Веденеев: «В приобретении «Зенитом» Йовановича есть большой риск»

Веденеев: «В приобретении «Зенитом» Йовановича есть большой риск»

21 февраля 2016, 08:47
2

Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал трансфер защитника Вукашина Йовановича в стан сине-бело-голубых. По его словам, кандидатура серба выглядит сомнительной.

"Совсем не знаю этого футболиста. Какой-то молодой парень, да еще и в "Зенит-2" его сразу отправляют играть. "Црвена Звезда" и золотые медали в составе молодежной сборной – это хорошо, но командные достижения в раннем возрасте не дают никакой информации о способностях футболист.

Скорее всего, эта покупка — на перспективу. Уже были похожие трансферы – Джорджевича и Родича. Так они один-два матча за основной состав сыграли – и их сразу отправили в аренду. Возможно, в сербе увидели что-то особенное. Подписание контракта с иностранным игроком, учитывая нынешние реалии с лимитом, – серьезный шаг со стороны клуба. В подобных приобретениях всегда есть большой риск", считает Веденеев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Црвена Звезда Йованович Вукашин
Комментарии (2)
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Тяп-Ляп.
1456037845
Боомжам никакие РИСМКИ не страшны,пусть пенсионеры беспокоятся,денюжки то их.
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APchelov
1456043813
Рискует только сам парень. Зато есть шанс посмотреть на нашу страну вдоль и поперёк
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