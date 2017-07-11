«Бордо» договорился о покупке защитника «Зенита»

Забавно, что Зенит гоняется не понятно за кем ( Бонифаций ) , а при этом отдает весьма не плохого защитника . Вукашин не плохо смотрелся в Бордо , а это безусловно хорошая характеристика для любого игрока , если он сумел заиграть во Франции.
Руководство «Бордо» смогло договориться с «Зенитом» о покупке защитника Вукашина Йовановича, сообщает L'Equipe. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.
Контракт 21-летненого сербского футболиста с жирондинцами будет рассчитан на четыре года. Другие подробности соглашения пока не сообщаются.
Стоит отметить, что с начала этого года Йованович выступал за «Бордо» на правах аренды. За это время он провел девять матчей во всех турнирах.