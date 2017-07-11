«Бордо» договорился о покупке защитника «Зенита»

Руководство «Бордо» смогло договориться с «Зенитом» о покупке защитника Вукашина Йовановича, сообщает L'Equipe. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

Контракт 21-летненого сербского футболиста с жирондинцами будет рассчитан на четыре года. Другие подробности соглашения пока не сообщаются.

Стоит отметить, что с начала этого года Йованович выступал за «Бордо» на правах аренды. За это время он провел девять матчей во всех турнирах.