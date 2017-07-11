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    «Бордо» договорился о покупке защитника «Зенита»

    Руководство «Бордо» смогло договориться с «Зенитом» о покупке защитника Вукашина Йовановича, сообщает L'Equipe. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

    Контракт 21-летненого сербского футболиста с жирондинцами будет рассчитан на четыре года. Другие подробности соглашения пока не сообщаются.

    Стоит отметить, что с начала этого года Йованович выступал за «Бордо» на правах аренды. За это время он провел девять матчей во всех турнирах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2017 09:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июля 2017, 11:47

      Забавно, что Зенит гоняется не понятно за кем ( Бонифаций ) , а при этом отдает весьма не плохого защитника . Вукашин не плохо смотрелся в Бордо , а это безусловно хорошая характеристика для любого игрока , если он сумел заиграть во Франции.

      1
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      Рейтинг: +213

      Bratanya 11 июля 2017, 11:37

      А кто это? прикольно когда купили не слышал уже продали.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 11 июля 2017, 11:23

      Нормуль, лучше чем на лавке сидеть. Не подошел знатца.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 июля 2017, 10:38

      А кокорина Бордо не нада?

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 11 июля 2017, 10:36

      сука лимит

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 11 июля 2017, 10:33

      Пусть берут

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 июля 2017, 10:32

      Ну и дура! Но нам лучше ))))))))) Защитник оч перспективный, жаль Спартак не купил его

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июля 2017, 10:30

      я думаю Бордо плохого игрока брать бы не стал странные эти все переходы

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Garrincha58 11 июля 2017, 11:24

      Бордо так себе командёха, уровень между средним и стрёмным.

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 11 июля 2017, 10:01

      не слышал ничего про него

      -1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 11 июля 2017, 09:24

      Баласт

      0
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