«Зенит» продал Йовановича в «Бордо»

«Зенит» желает Вукашину Йовановичу удачи и успехов в составе новой команды!» – говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Напомним, Йованович перешел в «Зенит» в 2016 году. Вторую часть прошлого сезона 21-летний серб провел в аренде в «Бордо».
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо». Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, стороны достигли договоренности о переходе.
«Зенит» желает Вукашину Йовановичу удачи и успехов в составе новой команды!» – говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Напомним, Йованович перешел в «Зенит» в 2016 году. Вторую часть прошлого сезона 21-летний серб провел в аренде в «Бордо».
Нормуль, пусть растет, да и 5 лямов не лишние.