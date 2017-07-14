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    «Зенит» продал Йовановича в «Бордо»

    Защитник «Зенита» Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо». Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, стороны достигли договоренности о переходе.

    «Зенит» желает Вукашину Йовановичу удачи и успехов в составе новой команды!» – говорится в сообщении сине-бело-голубых.

    Напомним, Йованович перешел в «Зенит» в 2016 году. Вторую часть прошлого сезона 21-летний серб провел в аренде в «Бордо».

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.07.2017 18:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 19:26

      Нормуль, пусть растет, да и 5 лямов не лишние.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 июля 2017, 19:16

      Бывший тренер говорил, что давно наблюдал за талантом Эрнани...

      -1
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