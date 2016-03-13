Йованович: «Зенит» - великий клуб, этот фактор стал для меня решающим при переходе»

Защитник Вукашин Йованович поделился впечатлениями от дебюта за «Зенит-2» в матче 25-го тура ФНЛ против «Волгаря» (2:3), а также рассказал, как проходит его адаптация в команде.

— Вы провели первый матч в составе «Зенита»-2. Поделитесь впечатлениями от игры и от новой команды.

— Очень счастлив, что провел первый матч в составе своей новой команды! Конечно, не радует, что мы сегодня проиграли, но уже сейчас начинаем готовиться к следующему матчу — надеюсь, нам удастся победить в следующей игре.

— Что оказалось решающим фактором при выборе клуба из Петербурга?

— «Зенит» — великий клуб. В этой части Европы он считается самым сильным. Этот фактор стал для меня решающим.

— Молодые игроки не всегда попадают в основной состав «Зенита». Это вас не пугает?

— Если бы боялся, не приходил бы в «Зенит». Да, молодые игроки часто не закрепляются, но я буду стараться и делать все, чтобы эта тенденция на мне не сказалась.

— Вы тренируетесь с главной командой, сегодня играли в «Зените»-2. Насколько сложно было найти общий язык с партнерами?

— Я вчера провел первую тренировку в составе «Зенита»-2. Меня очень хорошо приняли в команде, здесь много хороших игроков. Надеюсь, что буду и дальше продолжать играть и доказывать свою состоятельность.

— Когда тренировались с основной командой, был ли какой-то разговор с Виллаш-Боашем?

— Ни с кем не разговаривал. Я тренируюсь, стараюсь максимально выполнять все требования и буду доказывать свое место в составе на тренировках и в играх.

— А из игроков с кем удалось пообщаться?

— Данни, Нету и Ломбертс мне очень помогают, хорошо меня приняли. У нас с ними много общих друзей. Я пока стараюсь разговаривать только с теми, кто говорит по-английски, потому что на русском пока не совсем хорошо говорю. Но удается пообщаться с Дзюбой, он меня поддерживает, у нас с ним есть общие темы, потому что он работал под руководством Миодрага Божовича в «Ростове», а я — в «Црвене Звезде». Я очень доволен тем, как меня приняли в «Зените» и в «Зените»-2, даже лучше, чем я ожидал.