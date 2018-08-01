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    Экс-футболист «Зенита» Йованович покинет «Бордо»

    Бывший защитник «Зенита» Вукашин Йованович, который принадлежит «Бордо», покинет французский клуб, сообщает WebGirondins.

    22-летний серб больше не входит в планы главного тренера команды Густаво Пойета. Действующий контракт футболиста с жирондинцами рассчитан до лета 2021 года.

    В прошлом сезоне Йованович выступал за «Эйбар» на правах аренды. Ранее сообщалось, что этим летом он может перейти в «Антальяспор», но клубы не договорились о сумме трансфера.

    «Зенит» заработал на продаже Йовановича в «Бордо» 3,25 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2018 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 10:49

      Не задалась у парня карьера. Я надеялся, что уже в " Зените" он прибавит и может Бано поднатаскает молодого земляка, но не случилось.

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