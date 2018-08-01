Экс-футболист «Зенита» Йованович покинет «Бордо»

Бывший защитник «Зенита» Вукашин Йованович, который принадлежит «Бордо», покинет французский клуб, сообщает WebGirondins.

22-летний серб больше не входит в планы главного тренера команды Густаво Пойета. Действующий контракт футболиста с жирондинцами рассчитан до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Йованович выступал за «Эйбар» на правах аренды. Ранее сообщалось, что этим летом он может перейти в «Антальяспор», но клубы не договорились о сумме трансфера.

«Зенит» заработал на продаже Йовановича в «Бордо» 3,25 миллиона евро.