Источник: «Зенит» заработал на продаже Йовановича в «Бордо» 3,25 миллиона

Стали известны подробности перехода защитника «Зенита» Вукашина Йовановича в «Бордо». По информации Rtvbn, сумма сделки составила 3,25 миллиона евро.

Контракт 21-летнего серба со французским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Йованович стал игроком «Зенита» в 2016 года. Вторую часть прошлого сезона защитник провел в «Бордо» на правах аренды.