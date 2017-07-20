Источник: «Зенит» заработал на продаже Йовановича в «Бордо» 3,25 миллиона

В феврале 2016 года Зенит заплатил за него 2 млн. евро при цене на transfermark - 1 млн.
Так-что заработал Зенит 1,25 млн.
Просто надо покопаться в инете, кому интересно, а не злословить почём зря.
Стали известны подробности перехода защитника «Зенита» Вукашина Йовановича в «Бордо». По информации Rtvbn, сумма сделки составила 3,25 миллиона евро.
Контракт 21-летнего серба со французским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, Йованович стал игроком «Зенита» в 2016 года. Вторую часть прошлого сезона защитник провел в «Бордо» на правах аренды.