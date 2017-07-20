Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Зенит» заработал на продаже Йовановича в «Бордо» 3,25 миллиона

    Стали известны подробности перехода защитника «Зенита» Вукашина Йовановича в «Бордо». По информации Rtvbn, сумма сделки составила 3,25 миллиона евро.

    Контракт 21-летнего серба со французским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Напомним, Йованович стал игроком «Зенита» в 2016 года. Вторую часть прошлого сезона защитник провел в «Бордо» на правах аренды.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2017 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 20 июля 2017, 18:54

      В феврале 2016 года Зенит заплатил за него 2 млн. евро при цене на transfermark - 1 млн.

      Так-что заработал Зенит 1,25 млн.
      Просто надо покопаться в инете, кому интересно, а не злословить почём зря.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 июля 2017, 18:09

      тоже рублей? как ростовцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 20 июля 2017, 17:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заработал?))
      Вы имеет представление о понятии "заработал"?)
      Если купил за 10, а продал - за 3 - это не "заработал 3"

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Protosser 20 июля 2017, 19:02

      В 2016 году Зенит купил этого защитника у Црвены Эвезды за 2,5 миллиона евро, а сейчас продал Бордо за 3,25 миллиона евро.Как вы видите клуб в плюсе на 750.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > ZENIT-59 20 июля 2017, 19:43

      рассказывай, газовик в плюсе только из-за газпрома

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > ZENIT-59 20 июля 2017, 20:25

      И что? Я написал как пример, просто вы, минусующие утырки, читать не умеете.
      В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ - ЗЕНИТ ЗАРАБОТАЛ НЕ 3,25 млн!!!
      Я об этом писал.
      Выручка и прибыль - это разные вещи.
      Но безграмотные ушлепки не понимают этого.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Protosser 20 июля 2017, 20:42

      Чтобы быть до конца точным выручка от данного трансфера 3,25, прибыль же от продажи игрока составила 750.Я специально посмотрел предыдущий трансфер в зенит-он был за 2,5.И надо быть более лояльным ,если кто-то не знает терминов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июля 2017, 17:38

      Что значит заработал ? А за сколько Зенит его взял в 2016 ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11