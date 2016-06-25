Йованович: «Луческу без сомнений – это очень большое имя»

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович надеется, что под руководством Мирчи Луческу питерцы сумеют выиграть не один трофей в новом сезоне.

«Луческу без сомнений – это очень большое имя, опытнейший человек. Работать у него – большая честь. Думаю, пока все проходит неплохо. Тренируемся очень много, тяжело, но зато точно будем готовы к сезону. Верю, что на этот раз «Зенит» сможет победить в чемпионате, Кубке и Суперкубке и как можно успешнее выступить в Европе. Я видел все матчи команды за последние полгода, и очевидно, что здесь собраны самые сильные футболисты в стране. Главное – доказывать это каждую неделю», – заявил он.