Божович: «Аренда Йовановича – это выдумка прессы»

Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович не планирует приглашать в свою команду защитника «Зенита» Вукашина Йовановича. Недавно появилась информация, согласно которой сербский клуб готов был арендовать футболиста.

«Информация о возможной аренде Йовановича – это выдумка прессы. Вряд ли «Зенит» с ним расстанется», – заявил Божович «Спортски Журнал».

Напомним, Вукашин перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в феврале 2016 года. Сумма трансфера составила почти 2 миллиона евро.