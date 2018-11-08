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    Йованович: «Зенит» – сильнейшая команда нашей группы, но «Бордо» нужно побеждать»

    Защитник «Бордо» Вукашин Йованович накануне домашнего матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Зенитом» заявил, что у его команды остался последний шанс на выход в плей-офф турнира. После трех игр французы занимают последнее место в группе G, не набрав ни одного очка.

    С начала 2016 по лето 2017 года права на Йовановича принадлежали «Зениту».

    «Посмотрите, какой у «Зенита» состав. Для меня петербуржцы – сильнейшая команда этой группы. И если вам будет сопутствовать удача, то можете зайти очень далеко.

    Будет тяжело. Нам нужно побеждать. Мы все еще верим, что сможем переломить ситуацию и выйти в плей-офф. Это наш последний шанс», – сказал Йованович.

    Встреча «Бордо» – «Зенит» состоится сегодня, 8 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Sport24

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    08.11.2018 13:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 17:07

      При нынешней игре и составе на игру , для Зенита ничья будет хорошим результатом.

      1
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      Рейтинг: +577

      semm 8 ноября 2018, 13:44

      вот логика румынская)))
      я,грит,самый сильный,НО могу победить,если повезёт)

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