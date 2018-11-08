Йованович: «Зенит» – сильнейшая команда нашей группы, но «Бордо» нужно побеждать»

Защитник «Бордо» Вукашин Йованович накануне домашнего матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Зенитом» заявил, что у его команды остался последний шанс на выход в плей-офф турнира. После трех игр французы занимают последнее место в группе G, не набрав ни одного очка.

С начала 2016 по лето 2017 года права на Йовановича принадлежали «Зениту».

«Посмотрите, какой у «Зенита» состав. Для меня петербуржцы – сильнейшая команда этой группы. И если вам будет сопутствовать удача, то можете зайти очень далеко.

Будет тяжело. Нам нужно побеждать. Мы все еще верим, что сможем переломить ситуацию и выйти в плей-офф. Это наш последний шанс», – сказал Йованович.

Встреча «Бордо» – «Зенит» состоится сегодня, 8 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.