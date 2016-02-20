Йованович: «Теперь я – часть самого большого клуба Восточной Европы»

Новичок "Зенита" защитник Вукашин Йованович дал первое интервью после перехода в петербургский клуб.

– Добро пожаловать в Санкт-Петербург, в "Зенит". Как ощущения?

– Спасибо! Очень рад, что наконец-то все документы подписаны и теперь я – часть самого большого клуба Восточной Европы. С этого момента на мне лежит очень большая ответственность, я хочу работать и не могу дождаться первой тренировки.

– Вы уже провели в городе пару дней, побывали на базе. Как вам?

– Городу я очень удивился! Знал, что он очень красив, но не думал, что настолько, потому что раньше ни разу здесь не был. Александар Лукович много рассказывал о том, как здесь все устроено, говорил, насколько хорош этот клуб, люди, Петербург. На базе — она тоже отличная — успел познакомиться с некоторыми из игроков. В общем, я очень рад, и уверен на 100%, что переход в "Зенит" — это правильный выбор.

– Вы вспомнили про Луковича. Как у него дела в Белграде?

–А я, кстати, только что смотрел первый матч "Црвены Звезды" во второй части сезона, победили 2:1, и он тоже играл. Лукович – отличный человек! Когда я был маленьким, то смотрел за тем, как он выступает в том числе в "Зените", по телевизору, а когда мы оказались в одной команде, это было просто невероятно. У меня есть одна история, я ее еще никому не рассказывал: когда Лукович вернулся из России, то после первой же тренировки сказал, что если мы сыграемся, то он отправит меня в Петербург. И, видите, я здесь! Мечты становятся реальностью!

– В России и "Зените" играл не только Лукович, но и немало других футболистов из Сербии. Знаете об этом?

– Конечно! Знаю Лазовича, Кежмана, Родича, Вьештицу, и всех их очень тепло принимали. Значит, болельщики, клуб были довольны сербами, раз их было немало. И я надеюсь, что я достойно эту традицию продолжу.

Я вообще очень рад, что приехал в страну, настолько близкую Сербии. Наши народы любят друг друга, у нас одна религия. И, конечно, я обязан сделать все, чтобы добиться успеха, чтобы радовать болельщиков своей игрой, своим отношением. Могу пообещать, что каждую минуту, которую мне доверят на поле, я буду проводить, отдаваясь не на 100, а на 110 процентов.

– В последние годы игроки с Балкан находились в команде как минимум по двое – Лазович с Луковичем, потом Лукович с Джорджевичем. Вы будете один и при этом пока не говорите ни на каком языке, кроме сербского. Проблема?

– Я надеюсь, что футбол – это уже универсальный язык сам по себе, но, конечно, я буду учить русский, это моя главная задача в ближайшее время. И подтяну английский, разумеется. Кое-что по-русски уже знаю, так что язык точно не станет проблемой. И уверен, что один я тоже не останусь. Те, с кем я виделся на базе, были очень добры и тепло приняли.

– Уже знаете, за какую именно команду будете играть?

– Сейчас мы договорились, что тренироваться я буду с основным составом, а играть за "Зенит"-2. Но все зависит от меня. Если докажу, что достаточно силен и достоин, то надеюсь, что смогу оказаться и в первой команде.

– Вам всего 19 лет, карьера только начинается. О чем вы сейчас мечтаете?

– Вы знаете, некоторые мои детские мечты уже сбылись. Я выиграл чемпионат мира со сборной, успешно выступал с клубом в чемпионате Сербии. Так что теперь мечта – добиваться успехов с "Зенитом".

– Мы, как и все, видели известные кадры, на которых вы после победы на чемпионате мира плачете. Что должен выиграть "Зенит", чтобы вы и здесь расплакались?

– Ну, "Зенит" – это большой клуб, для которого трофеи – это не что-то настолько экстраординарное. Но, конечно, если я окажусь в полуфинале или финале Лиги чемпионов, то, возможно, слезы снова появятся. И я уверен, что "Зенит" способен уже в ближайшее время этого добиться, – сказал Йованович.