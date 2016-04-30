В общей группе «Зенита» тренируются Анюков и Жирков

В рамках подготовки к финалу Кубка России с ЦСКА, защитники «Зенита» Александр Анюков и Юрий Жирков провели тренировку в общей группе. Напомним, что оба футболиста не выходили на поле в поединке 26-го тура РФПЛ против «Кубани».

Всего же участниками тренировки стали 20 полевых игроков, в числе которых был и защитник Вукашин Йованович. Заключительная тренировка сине-бело-голубых перед вылетом в Казань пройдет завтра на базе клуба в Удельной.

Напомним, финал Кубка России состоится второго мая на стадионе «Казань Арена».