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    «Бордо» намерен продлить аренду защитника «Зенита» Йовановича

    Защитник «Зенита» Вукашин Йованович намерен и следующий сезон провести во Франции на правах аренды. Как сообщается, «Бордо» договорился с питерским клубом о продлении арендного соглашения на год, по истечении которого команда сможет выкупить права на 21-летнего футболиста. Рыночная стоимость серба оценивается в 1,25 миллиона евро.

    В завершившемся сезоне Йованович провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Le Parisien

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    20.06.2017 12:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 20 июня 2017, 13:41

      Такого защитника не дал шанс цыган вон в бордо как играл против лиона и воше там вписался норм

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Tajik-za Zenit 20 июня 2017, 16:33

      так сильно вписался что только 8 матчей сыграл(смех)

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit > Garrincha58 20 июня 2017, 16:59

      он зимой туда перешел и потом еще травму получил не чо не знаешь пиздыш раньше времени

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