«Бордо» намерен продлить аренду защитника «Зенита» Йовановича

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович намерен и следующий сезон провести во Франции на правах аренды. Как сообщается, «Бордо» договорился с питерским клубом о продлении арендного соглашения на год, по истечении которого команда сможет выкупить права на 21-летнего футболиста. Рыночная стоимость серба оценивается в 1,25 миллиона евро.

В завершившемся сезоне Йованович провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.