Йованович: «Здорово, что меня сравнивают с Видичем»

Новичок "Зенита" Вукашин Йованович поделился мнением о сравнении с Неманьей Видичем, а также рассказал, кто является его любимым защитником.

– В России вас уже называют новым Видичем. Как вы к этому относитесь, и кто ваш кумир?

– Здорово, что меня сравнивают с Неманьей! Он один из лучших футболистов Сербии за всю историю. У Видича была потрясающая карьера. Надеюсь, у меня получится не хуже. Однако нас рано сравнивать. Я еще очень молод, и нужно время. Что же до любимого защитника, то из действующих это Серхио Рамос. Стараюсь смотреть матчи "Реала", что-то отмечаю для себя.